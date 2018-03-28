Baloldal–Jobbik kormány?

5.50 CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT , A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES.
6.30 CSOMAG A VÉGREHAJTÓI TÚLKAPÁSOK ELLEN - VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK.
6.40 NEMZETKÖZI BÛNÖZÕK IS ÉRKEZTEK A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKKEL - VENDÉG: VADAI ÁGNES, ALELNÖK, DK.
8.30 A PERONON: SZANYI TIBOR AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE.
SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUSKÉNT ÍR ORBÁN VIKTORRÓL AZ EGYIK TEKINTÉLYES BRIT LAP, A GUARDIAN.
EGY NEMZETKÖZI BÛNÜGY GYANÚSÍTOTTJA ÉS A SZÍRIAI DIKTÁTOR PÉNZEMBERE IS KAPOTT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKBÕL DIREKT36.
LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG: NINCS ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN.
BELSÕ VIZSGÁLAT INDULT AZ MKB-BAN A GYÉMÁNTFUTÁR-ÜGY MIATT.
A MAGYAR NEMZET KORÁBBAN ARRÓL ÍRT, HOGY 1300 MRD FT-NAK MEGFELELÕ ÖSSZEG SZIVÁROGHATOTT KI MAGYARORSZÁGRÓL ARAB ÉS ÁZSIAI SZÁMLÁKRA.
A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN.
WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT.
KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN.
TAGADJA A FIDESZ, HOGY ALÁÍRÁSOKAT GYÛJTÖTT VOLNA A ZUGLÓI LMP-S JELÖLTNEK.
MÉSZÁROS LÕRINC: KORMÁNYVÁLTÁS UTÁN MÉG SIKERESEBB LESZEK.
LÁZÁR BEJELENTETTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN ELFOGADJÁK A STOP SOROST.
IRÁNYTÛ INTÉZET: OLVAD A FIDESZ TÁMOGATOTTSÁGA, A JOBBIK VISZONT ENYHÉN ERÕSÖDIK.
IRÁNYTÛ: 1. FIDESZ-KDNP 41%, 2. JOBBIK 25%, 3. MSZP-PÁRBESZÉD 12%, 4. LMP 8%, 5. DK 7%, 6. MOMENTUM 3%, 7. MKKP 2%.
VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT AZ EGYÜTT, BUDAPEST 12-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A DK-S HAJDU LÁSZLÓ JAVÁRA.
A ZÜRICHI MAGYAR TISZTELETBELI KONZUL NEVE IS FELMERÜLT KÓSA 1300 MRD FT-OS ÖRÖKSÉGI ÜGYÉBEN.
A KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJT BE, AMELY ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON A LEGMAGASABB ÉPÜLET 65 MÉTER MAGAS LEHETNE.
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM: GYALOGSÁGI KÉZI LÕFEGYVEREKET FOG GYÁRTANI MAGYARORSZÁG.
FERENC PÁPA: A MAFFIÓZÓ KERESZTÉNYEKBEN NINCS SEMMI KERESZTÉNYI.
SZLOVÁKIA VISSZAHÍVTA OROSZORSZÁGI NAGYKÖVETÉT.
MÁR 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT A BRIT KÉMGYILKOSSÁG OROSZ ÉRINTETTSÉGE MIATT.
KREML: MOSZKVA IDÕBEN VÁLASZOL MAJD DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSÁRA.
THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT.
A SZERBEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE ELLENZI KOSZOVÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ELISMERÉSÉT EGY FELMÉRÉS SZERINT.
DONALD TRUMP NEM TÁMOGATJA AZ ALKOTMÁNY MÁSODIK, A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSÉNEK VISSZAVONÁSÁT.
A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT.
SZERBIA, AZ EU, OROSZORSZÁG ÉS AZ USA IS ELÍTÉLTE A KOSZOVÓI RENDÕRSÉG KOMMANDÓSAINAK AKCIÓJÁT EGY SZERB POLITIKUS ELLEN.
NÉPSZAVAZÁST TARTANAK ÍRORSZÁGBAN MÁJUS 25-ÉN AZ ABORTUSZ LIBERALIZÁLÁSÁRÓL.
PEKINGBEN TÁRGYALT KIM DZSONG UN A KÍNAI ÁLLAMFÕVEL, ÉS JELEZTE: KÉSZ TÁRGYALNI TRUMMPAL IS.
ÕRIZETBE VETTEK OLASZORSZÁGBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁVAL GYANÚSÍTOTT EMBERT.
ÕRIZETBE VETTÉK EGY KURDBARÁT ÚJSÁG TÖBB DOLGOZÓJÁT TÖRÖKORSZÁGBAN.
PÉNZBÜNTETÉSSEL SÚJTJÁK EGYIPTOMBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON NEM SZAVAZÓKAT.
A FACEBOOK SZERINT FELHASZNÁLÓI MOSTANTÓL JOBBAN KÉZBEN TARTHATJÁK SAJÁT ADATAIK ELLENÕRZÉSÉT.
A HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN IS JÁR KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT AZ M3-AS METRÓ.
ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON.
A TOUR DE HONGRIE NEMZETKÖZI KERÉKPÁROS KÖRVERSENY SZERVEZÕBIZOTTSÁGA EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÉSZÍT ELÕ A TOUR DE FRANCE-OT SZERVEZÕ CÉGGEL.
EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN.
AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ.
IDÉN 26 ORSZÁG 160 KIÁLLÍTÓJA SZEREPEL A BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON.