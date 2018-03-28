2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

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Baloldal–Jobbik kormány?

Hír TV

2018. március 28., szerda 20:00, frissítve: szerda 21:39

Karácsony Gergely szerint egy baloldal–Jobbik kormány is jobb lenne az Orbán-rendszernél. Hozhat-e még meglepetéseket az utolsó tíz nap? A stúdióban volt az MSZP választmányi elnöke, Hiller István. 

 

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