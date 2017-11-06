2017. november 6.,
hétfő, Lénárd napja

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Az exfideszes

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2017. november 6., hétfő 22:14, frissítve: hétfő 22:15

A Momentum jelöltje lesz a jövő évi választáson Ács roma polgármestere, aki két éve hagyta ott a Fideszt, mert elege lett a kormány megosztó politikájából. Itt volt Lakatos Béla.

Lakatos BélaEgyenesen

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