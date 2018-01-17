2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Az atya ég

Hír TV

2018. január 17., szerda 21:56, frissítve: szerda 22:22

Már a hívek is felháborodtak a vásárhelyi plébános kampánybeszédén, de Németh László atya kitart a véleménye mellett. Közben a Fidesszel szemben induló független polgármesterjelölt imádságot szervezett Laci atya lelki üdvéért. Vendégünk volt Márki-Zay Péter.

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EgyenesenMárki-Zay Péter

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