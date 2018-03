5.50 - CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 6.32 - A FÉRFIAKAT IS NYUGDÍJBA ENGEDNÉ 40 ÉVNYI MUNKAVISZONY UTÁN A JOBBIK - A VENDÉG: SNEIDER TAMÁS ALELNÖK, ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK. 6.40 - A MOMENTUM BEMUTATTA KAMUPÁRTSZÛRÕJÉT - A VENDÉG: SOPRONI TAMÁS ALELNÖK, MOMENTUM. 8:30 - A PERONON: VÁGÓ GÁBOR AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTJE. 10 EZER UKRÁN SZÁRMAZÁSÚ SZEMÉLY SZEREPEL AZ EGYIK SZABOLCSI VÁLASZTÓKERÜLET NÉVJEGYZÉKÉBEN. ADORJÁN BÉLA, JOBBIK: A FIDESZ MAFFIAHÁLÓZATOT ÉPÍTETT KI A SZAVAZATOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA. KAMU HONLAP TERJESZT HAMIS ÁLLÍTÁSOKAT VONA GÁBORRÓL ÉS A JOBBIKRÓL. BÁR TÖRVÉNYSÉRTÕ, MÉGIS KISGYEREKKEL FOTÓZKODOTT ORSZÁGJÁRÓ KÖRÚTJÁN ORBÁN VIKTOR. A SZÜLÕK MEGKÉRDEZÉSE NÉLKÜL RAKTÁK RÁ AZ OVISOKAT ORBÁN VIKTOR FACEBOOKOS KAMPÁNYVIDEÓJÁRA 444. BEHÍVTÁK A RENDÕRSÉGRE A JANUÁRI DIÁKTÜNTETÉS EGYES RÉSZTVEVÕIT. A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK NEM MENTEK BE A PARLAMENT UTOLSÓ ÜLÉSÉRE. AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕKÖN KÍVÜL CSAK GULYÁS GERGELY ÉS NÉGY ÁLLAMTITKÁR JELENT MEG. AZ LMP KEZDEMÉNYEZTE, HOGY AZ ÜGYNÖKAKTÁK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL SZÓLÓ JAVASLATUK AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHESSEN. TÖRTÉNÉSZ: AZ IRATNYILVÁNOSSÁG HIÁNYÁVAL KÁROKAT OKOZOTT A POLITIKAI ELIT A TÁRSADALOMNAK. SZÉL BERNADETT BEPERLI NÉMETH SZILÁRDOT, MERT AZZAL VÁDOLTA, HOGY MIGRÁNSOKAT JUTTATOTT EURÓPÁBA. A MOMENTUM NEM FOGADJA EL KARÁCSONY GERGELY TÁRGYALÁSI MEGHÍVÁSÁT. MOMENTUM: MI NEM ALKUDOZNI AKARUNK, HANEM DOLGOZNI. MEGKÖSZÖNTE SCHÖPFLIN GYÖRGY FIDESZES EP-KÉPVISELÕ, HOGY AZ EGYIK PARLAMENTI SZAKBIZOTTSÁG SÚLYOSAN ELMARASZTALTA A MAGYAR DEMOKRÁCIÁT. A REGISZTRÁCIÓ ELLENÉRE NEM ENGEDTÉK BE A HÍR TV STÁBJÁT A HATVANI KÓRHÁZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRA. A BKV MEGERÕSÍTETTE, HOGY BEÁZIK A 2014-BEN ÁTADOTT 4-ES METRÓ BIKÁS PARKI MEGÁLLÓJA. MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA TAVALY 33 EZERREL CSÖKKENT, CSEHORSZÁG LAKOSAINAK SZÁMA PEDIG 31 EZERREL TOVÁBB EMELKEDETT. AZ EURÓ BEVEZETÉSÉT ELÕKÉSZÍTÕ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL DÖNTÖTT A ROMÁN KORMÁNY. NINCS DÖNTÉS A PUTYIN-TRUMP CSÚCS IDÕPONTJÁRÓL ÉS HELYSZÍNÉRÕL. HITLER OLIMPIÁJÁHOZ HASONLÍTJA KÉT BRIT POLITIKUS AZ OROSZ FOCIVÉBÉT. DONALD TUSK: "NEM VOLT KEDVEM" GRATULÁLNI PUTYIN ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ. FRANCIAORSZÁGBAN A VASÚTI DOLGOZÓK ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK SZTRÁJKOT HIRDETTEK CSÜTÖRTÖKRE. MERKEL: A NÉMETORSZÁGBAN ÉLÕ MUZULMÁN VALLÁSÚ EMBEREK RÉVÉN AZ ISZLÁM NÉMETORSZÁG RÉSZÉVÉ VÁLT. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, KÉT EMBER, KÖZTÜK A TÁMADÓ MEGSEBESÜLT, EGY DIÁK MEGHALT. A POLIGRÁF SZERINT A PORNÓSZTÁR IGAZAT MONDOTT A TRUMPPAL FOLYTATOTT VISZONYÁRÓL. ANDREJ KISKA SZLOVÁK ÁLLAMFÕ CSÜTÖRTÖKÖN KINEVEZI AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNYT. KÖNNYGÁZGRÁNÁTOT DOBTAK A KOSZOVÓI PARLAMENT ÜLÉSTERMÉBE AZ ULTRANACIONALISTA ÖNRENDELKEZÉS PÁRT KÉPVISELÕI. KÍNA ÓVA INTETTE A KERESKEDELMI HÁBORÚTÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT A VÉDÕVÁMOK BEVEZETÉSE MIATT KITEKINTO.HU LEMONDOTT A KATALÁN ELNÖKJELÖLTSÉGRÕL JORDI SÁNCHEZ. LEMONDOTT AZ ADATLOPÁSI BOTRÁNY MIATT A FACEBOOK BIZTONSÁGI IGAZGATÓJA. AZ EURÓPAI PARLAMENT IS MAGYARÁZATOT VÁR ZUCKERBERGTÕL A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS ÜGYÉBEN. 20 CIVIL IS ÉLETÉT VESZTETTE EGY LÉGICSAPÁSBAN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN. BAGDAD ÓVA INTETTE TÖRÖKORSZÁGOT ATTÓL, HOGY KITERJESSZE KATONAI AKCIÓIT IRAKRA. FÁRADTSÁGRA HIVATKOZVA LEMONDOTT HTIN KIAV MIANMARI ELNÖK. MEGÁLDOTTÁK PANNONHALMI FÕAPÁTI TISZTSÉGÉBEN HORTOBÁGYI T. CIRILLT. VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁTOKAT TALÁLTAK SZÉKESFEHÉRVÁRON EGY IPARI PARK TERÜLETÉN. EGY PATAKBAN TALÁLTAK RÁ ANNAK A HATVAN ÉV KÖRÜLI NÕNEK A HOLTTESTÉRE, AKI MÉG VASÁRNAP TÛNT EL. A TISZA ÁRADÁSA MIATT LEZÁRJÁK A SZEGEDI RAKPARTOT.