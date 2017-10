REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - BEMUTATTA ALAPJÖVEDELEM PROGRAMJÁT A PÁRBESZÉD. VENDÉG: TORDAI BENCE SZÓVIVÕ, PÁRBESZÉD. 6.40 - DRÁGULNAK JÖVÕRE A KÖTELEZÕ FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAK. VENDÉG: NÉMETH PÉTER ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ, CLB. 7.40 - VÉGÉHEZ KÖZELEG A FORMULA 1-ES SZEZON. VENDÉG: FÖLDY ATTILA FORMULA 1 SZAKÍRÓ. 8.30 A PERONON: DÁVID FERENC FÕTITKÁR, VOSZ. NOVEMBERBEN LÉTREJÖN AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR JELENTETTE BE LÁZÁR JÁNOS. LÁZÁR JÁNOS: NOVEMBERBEN JELENTÕS BÉREMELÉS LESZ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN. A PARLAMENT NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRÕL A FIDESZES KÉPVISELÕK INDOKLÁS NÉLKÜL KIZÁRTÁK DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT. DEMETER ORBÁN VIKTOR, GAITH PHARAON SZAÚDI MILLIÁRDOS ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON MEGBUKOTT ZAID NAFFA KAPCSOLATÁRÓL KÉRDEZETT VOLNA. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK: MAGYARORSZÁG TESZ AZÉRT, HOGY TOVÁBB ERÕSÖDJÖN KÖZÉP-EURÓPA HANGJA. BÉKÉRE, NYUGALOMRA ÉS KISZÁMÍTHATÓSÁGRA VAN SZÜKSÉGÜK A MAGYAR EMBEREKNEK MONDTA GYURCSÁNY FERENC A DK LAKOSSÁGI FÓRUMÁN. CZIBERE KÁROLY EMMI-ÁLLAMTITKÁR: FELKÉSZÜLT A HAJLÉKTALANELLÁTÁS RENDSZERE A NOVEMBER 1-JÉVEL KEZDÕDÕ ÚGYNEVEZETT KRÍZISIDÕSZAKRA. A GÉMESI GYÖRGY GÖDÖLLÕI POLGÁRMESTER ÁLTAL VEZETETT ÚJ KEZDET NEVÛ PÁRT BEOLVAD AZ LMP-BE FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG. AZ MSZP ISMÉT PÉNZÜGYI ALAP LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A FÛTÖTT OTTHONOKÉRT. MARTON LÁSZLÓ BOCSÁNATOT KÉRT AZ ÁLDOZATAITÓL. SÁROSDI LILLA ELFOGADJA MARTON LÁSZLÓ BOCSÁNATKÉRÉSÉT. DÖNTÖTT A KÚRIA, MINDEN TAO-TÁMOGATÁST NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNI A JÖVÕBEN. ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS TARLÓS MÚLT HETI JAVASLATÁT, MEGÉPÜLHET A RÓMAI-PART ELEJÉN ÉS A BETORKOLLÓ KÉT PATAKNÁL A GÁT ÉPÍTÉSE. A KÖZGYÛLÉS TOVÁBB KORLÁTOZTA A SZMOGRIADÓ IDEJÉN HASZNÁLHATÓ JÁRMÛVEK KÖRÉT. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: HAT ÚJ ÁTKELÕ NYÍLIK A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRON. A SPANYOL PARLAMENT FELSÕHÁZÁNAK BIZOTTSÁGA MEGSZAVAZTA A 155-ÖS CIKK ALKALMAZÁSÁT KATALÓNIÁBAN. A 155-ÖS CIKK A KATALÁN KORMÁNY FELOSZLATÁSÁT ÉS ELÕREHOZOTT HELYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK MEGRENDEZÉSÉT TARTALMAZZA. NEM ÍRNAK KI ELÕREHOZOTT HELYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT KATALÓNIÁBAN - JELENTETTE BE CARLES PUIGDEMONT KATALÁN ELNÖK. TÕKÉS LÁSZLÓ FIDESZES EP-KÉPVISELÕ: UKRAJNA ULTRANACIONALISTA TÖRVÉNYHOZATALBA FOGOTT, AMELYNEK CSAK AZ ELSÕ LÉPÉSE AZ OKTATÁSI TÖRVÉNY. MOSZKVA: KIJEV BEBIZONYÍTOTTA, HOGY AZ ÚJ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY AZ OROSZ NYELV ELLEN IRÁNYUL. NATO-FÕTITKÁR: NEM KÖNNYÛ, DE RENDKÍVÜL FONTOS A PÁRBESZÉD OROSZORSZÁGGAL. PUTYIN: IDÉN 43 "TERRORISTA IRÁNYULTSÁGÚ BÛNCSELEKMÉNYT" AKADÁLYOZTAK MEG OROSZORSZÁGBAN. AZ EURÓPAI PARLAMENT UNIÓS STRATÉGIÁT ÉS JOGSZABÁLYT SÜRGET A NEMI ERÕSZAK ELLEN. VÉDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT KATAR ÉS OROSZORSZÁG. EGY TÖRÖK BÍRÓSÁG ELRENDELTE NYOLC TERRORIZMUSSAL VÁDOLT EMBERI JOGI AKTIVISTA SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT. A BÍRÓSÁG A 11 VÁDLOTT KÖZÜL CSAK AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖRÖKORSZÁGI ELNÖKÉT TARTOTTA TOVÁBBRA IS FOGSÁGBAN. BERLIN ÜDVÖZLI A BÍRÓSÁG DÖNTÉSÉT, DE RAGASZKODIK A POLITIKAI OKOKBÓL FOGVA TARTOTT TÖBBI NÉMET SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉHEZ. EU: BÍZTATÓ A JOGI AKTIVISTÁK TÖRÖKORSZÁGI SZABADON ENGEDÉSE, DE TOVÁBBI POZITÍV LÉPÉSEKRE VAN SZÜKSÉG. A VENEZUELAI DEMOKRATIKUS ELLENZÉKNEK ÍTÉLTE AZ EP A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM ELISMERÉSÉRE LÉTREHOZOTT SZAHAROV-DÍJAT. TÖBB TUCAT EMBER HALÁLÁÉRT FELELÕSNEK TARTOTT FELTÉTELEZETT EMBERCSEMPÉSZT FOGTAK EL NÉMETORSZÁGBAN. HRW: EMBERTELENÜL BÁNNAK A HADIFOGLYOKKAL EGY JEMENI KATONAI TÁBORBAN. AZ IRAKI HADSEREG TÁMADÁST INDÍTOTT, HOGY VISSZAFOGLALJA AZ ISZLÁM ÁLLAMTÓL A SZÍRIAI HATÁR MENTÉN FEKVÕ RAVA ÉS AL-KAIM VÁROSOKAT. IRAKI ALAKULATOK ÉS A NÉPI MOZGÓSÍTÁS NEVÛ SÍITA SZERVEZET ERÕI TÁMADÁST INDÍTOTTAK PESMERGA ÁLLÁSOK ELLEN AZ ÉSZAKI NINIVE TARTOMÁNYBAN. OKF: FURGONNAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYVONAT LAKITELEKNÉL, EGY EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A GYILKOSSÁG MIATT KÖRÖZÖTT, ÉS A MAGYAR HATÁRON ELFOGOTT PAKISZTÁNI FÉRFI. A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATT NEM ÁLL MEG A D11-ES HAJÓ A HALLER UTCÁNÁL ÉS A MEDER UTCÁNÁL BKK. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI KÉT ÉVE ELHANYAGOLTA FÉLIG LEBÉNULT FELESÉGE GONDOZÁSÁT, EZZEL AZ ASSZONY HALÁLÁT OKOZVA. MINTEGY 2 MÁZSA ILLEGÁLISAN FORGALMAZOTT PARLAGFÛKÉSZÍTMÉNYT FOGLALT LE A NÉBIH BAJÁN.