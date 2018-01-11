2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

ÁSZ-ok ásza

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2018. január 11., csütörtök 22:18, frissítve: csütörtök 22:48

Tizenkét évig volt az ÁSZ alelnöke, rengeteg vizsgálatot élt át testközelből. Mit gondol a mostani büntetéscunamiról? Vendégünk volt Nyikos László.

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Nyikos LászlóEgyenesen

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