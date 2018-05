REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA 6.30 - NEM MENEKÜL A JOBBIK A SZÁMVEVÕSZÉK GIGABÍRSÁGA ELÕL - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6.40 - MEGÁLLAPODÁS A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL - VENDÉG: TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER, FIDESZ-KDNP 8.30 - A PERONON: HILLER ISTVÁN VÁLASZTMÁNYI ELNÖK, MSZP MEGVÁLASZTOTTA ORBÁN VIKTORT MINISZTERELNÖKNEK A KEDDEN MEGALAKULT ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. FIDESZES ÉS KDNP-S KÉPVISELÕK KÖZÖTT ORBÁN VIKTOR IS BIZALMAT SZAVAZOTT SAJÁT MAGÁNAK. ORBÁN VIKTOR: ELÉRHETÕNEK TARTOM, HOGY MAGYARORSZÁG 2030-RA AZ UNIÓ ELSÕ ÖT OLYAN ORSZÁGA KÖZÉ TARTOZZON, AHOL A LEGJOBB ÉLNI. DK: ORBÁN VIKTOR ILLEGITIM MINISZTERELNÖK. A VÁLASZTÁSOK RENDSZERSZINTÛ MANIPULÁLÁSA MIATT NEM VETT RÉSZT ORBÁN PARLAMENTI MEGVÁLASZTÁSÁN AZ MSZP-PÁRBESZÉD. TÍZ MINISZTÉRIUMMAL MÛKÖDIK A KABINET DERÜLT KI A PARLAMENT HONLAPJÁRA FELTÖLTÖTT TERVEZETBÕL. JANICZAK DÁVID, ÓZD JOBBIKOS POLGÁRMESTERE LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL, HOGY TOVÁBBRA IS A VÁROST VEZETHESSE. CSÁNYI SÁNDOR A LEGGAZDAGABB MAGYAR 320 MILLIÁRD FORINTOS BECSÜLT VAGYONÁVAL NAPI.HU. MÉSZÁROS LÕRINC 280 MILLIÁRDDAL A MÁSODIK A NAPI.HU KIADVÁNYA SZERINT. CSAK AKKOR INDUL A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT TARLÓS ISTVÁN, HA A BUDAPESTIEK KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJÁK MEG FÕPOLGÁRMESTERÜKET. 6 MILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÍTHET MÉLYGARÁZST A BUDAPESTI VÁROSLIGET ALÁ TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSA G7. ALKOTMÁNYBÍRÓ: VISSZA KELL ADNI A JOGOT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYEKET IS VIZSGÁLHASSÁK. 1,7 MILLIÁRD FORINTÉRT REKLÁMOZOTT ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT AZ ÁLLAM AZ ATV-N ÁTLÁTSZÓ. A FÁVAL FÛTÕK KÖZÜL CSAK A RÁSZORULÓK KAPHATNAK A KORÁBBAN BEIGÉRT 12 EZER FORINTOS REZSITÁMOGATÁSBÓL - HVG.HU. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETJELÖLTJE KIÁLL MAJD A SOROS GYÖRGY ÁLTAL ALAPÍTOTT CEU MELLETT. AZ ALACSONY ÁLLAMI TÉRÍTÉSI DÍJAKBÓL ALIG TUDJÁK KIFIZETNI DOLGOZÓIKAT A BETEGSZÁLLÍTÓ CÉGEK. ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAMOT AKAR A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FIDESZ, MÁRKI-ZAY PÉTER SZERINT EZ VESZÉLYEZTETI A VÁROS MÛKÖDÉSÉT. A VÍZUMMENTESSÉG MEGSZÜNTETÉSÉVEL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT AZ AMERIKAIAK DIREKT36. AZT KIFOGÁSOLJÁK, HOGY A KÖNNYÍTETT HONOSÍTÁS RENDSZERÉBEN BÛNÖZÕK IS HAMIS MAGYAR ÚTLEVÉLHEZ JUTHATNAK. NEM LEHET VÁRNI AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTÁSÁVAL JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. HORVÁT MINISZTERELNÖK: HORVÁTORSZÁG ELKEZDHETI AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATÁT, AMELY TARTÓS ELÕNYÖKKEL JÁR VS.HU. A HÁGAI BÍRÓSÁG 159 MILLIÓ DOLLÁR KÁRTÉRÍTÉS MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE OROSZORSZÁGOT AZ UKRAJNAI KRÍM-FÉLSZIGET ELCSATOLÁSÁÉRT. LEGKEVESEBB KILENC KATONA MEGHALT A DÉL-SZOMÁLIAI RÉGIÓBAN, AMIKOR JÁRMÛVÜKKEL RÁHAJTOTTAK EGY ÚTSZÉLI ROBBANÓSZERKEZETRE. JÚNIUS 12-ÉN SZINGAPÚRBAN TALÁLKOZIK DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN. EZREK TÜNTETTEK AZ IMF-HITEL ELLEN AZ ARGENTÍN FÕVÁROSBAN. HÁROM ÉS FÉL ÉVES CSÚCSRA UGROTT AZ OLAJ ÁRA, MIUTÁN TRUMP BEJELENTETTE A KILÉPÉST AZ IRÁNI ATOMEGYEZMÉNYBÕL. SZANKCIÓKAT RENDELT EL AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IRÁNNAL SZEMBEN, MIUTÁN WASHINGTON FELMONDTA A MEGÁLLAPODÁST. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IRÁNI ATOMALKU TÖBBI RÉSZVEVÕJE A SZERZÕDÉS FENNTARTÁSÁN DOLGOZIK. EGYMÁSBA ROHANT EGY AUTÓ ÉS EGY TRÉLERT VONTATÓ KISBUSZ TATABÁNYA HATÁRÁBAN, EGY EMBER MEGHALT. AUTÓS BALESETBEN MEGHALT EGY KERÉKPÁROS ESZTERGOM ÉS TÁT KÖZÖTT. NEM ÉDESANYJA, HANEM ÉLETTÁRSA ADOTT DROGOT A TÚLADAGOLÁSBAN ELHUNYT CSECSEMÕNEK ÁLLÍTJA A NAGYMAMA. ÖZÖNVÍZSZERÛ CSAPADÉK ZÚDULT SOPRONRA ÉS BAJÁRA. KERÉKPÁROS ÁLRENDÕR PRÓBÁLT BÍRSÁGOLNI NYÍRACSÁDON, A RENDÕRÖK CSALÁS MIATT ELÕÁLLÍTOTTÁK.