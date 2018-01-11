2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Április 8.

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 22:17, frissítve: csütörtök 22:48

A lehető legkorábbi időpontra, a húsvét utáni első vasárnapra tűzte ki az országgyűlési választás időpontját Áder János köztársasági elnök. A stúdióba vártuk Somogyi Zoltán politológust.

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Somogyi ZoltánEgyenesen

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