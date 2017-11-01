2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

11°

Angyali szerelő

Hír TV

2017. november 1., szerda 22:10, frissítve: szerda 22:11

Alapítványt indít a jótékony tévészerelő, hogy még több kórháznak és szociális intézménynek adhasson az általa megjavított készülékekből. Ellenbacher Attila volt a vendégünk.

 

EgyenesenEllenbacher Attila

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