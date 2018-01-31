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A „változás szövetsége”

Hír TV

2018. január 31., szerda 22:32, frissítve: szerda 23:02

Az emberek többsége kormányváltást akar, csak az ellenzék bénaságán múlik, ha megint nyer a Fidesz – fogalmazott az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Vendégünk volt Karácsony Gergely.

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Karácsony GergelyEgyenesen

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