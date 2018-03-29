2018. március 29.,
csütörtök, Auguszta napja

10°

A stílus maga a NER

Hír TV

2018. március 29., csütörtök 21:46, frissítve: csütörtök 21:56

Porig alázott egy állami cégvezetőt Szivek Norbert, az MNV vezére, pedig csak egy visszaélés gyanúját akarta kivizsgáltatni. A durva, minősíthetetlen stílus is a NER része? Kálmán Olga erről is beszélgetett Gábor Györggyel és Bozóki Andrással.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV