2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

A spájzon túl

Hír TV

2017. december 4., hétfő 22:25, frissítve: hétfő 23:03

Egyre durvább itthon az orosz befolyás, Putyin Orbán segítségével Kreml-barát blokkot épít az unión belül, de még van visszaút a posztszovjet világból – derül ki a Political Capital tanulmányából. Itt volt Krekó Péter igazgató.

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