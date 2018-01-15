2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

A Soros-kamu

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:10, frissítve: kedd 08:02

Rendkívüli országgyűlésen vonná kérdőre a menekültekkel riogató miniszterelnököt a Jobbik, mert az Orbán-kormány állítólag mégis befogadott 1300 menekültet. Senki nem tudja, kik érkeztek, honnan, és hol vannak most. Vendégünk volt a Jobbik alelnöke, Z. Kárpát Dániel.