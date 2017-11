5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA 6:30 - MÉRSÉKELNÉ AZ AUTÓSOK TERHEIT A JOBBIK. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK 6:40 - ELKASZÁLTA A KORMÁNYTÖBBSÉG AZ ELLENZÉK VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYJAVASLATÁT. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR VÁLASZTMÁNYI ELNÖK, EGYÜTT 8:30 - PERON. VENDÉG: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP TASZ: DÖNTÖTT A CÉGBÍRÓSÁG, JOGSZERÛTLENÜL ZÁRATTA BE A NÉPSZABADSÁGOT A MEDIAWORKS. A BÍRÓSÁGI DÖNTÉS SZERINT A MEDIAWORKS ELMULASZTOTTA BIZTOSÍTANI A MUNKAVÁLLALÓI KÉPVISELETET A DÖNTÉS MEGHOZATALAKOR. SOKALLTA AZ ÜZEMANYAG ÁRÁT A VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TÁLLAI ANDRÁS, EZÉRT "RÁSZÓLT" A MOL-RA, HOGY CSÖKKENTSÉK AZT. AZ LMP JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ADÓHATÓSÁG ELNÖKE ELLEN HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT. AZ EGYIK VEZETÕ AMERIKAI GAZDASÁGI LAP, A BLOOMBERG VEZETÕ CIKKBEN SZÁMOLT BE TÁLLAI ÁRCSÖKKENTÕ AKCIÓJÁRÓL. ROSSZUL GAZDÁLKODOTT A FÕVÁROSI HOSPICE HÁZ ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZERINT - MAGYAR NEMZET. A HOSPICE ALAPÍTVÁNY PROGRAMIGAZGATÓJA AZT MONDTA: HA GOND LETT VOLNA A GAZDÁLKODÁSUKKAL, NEM KAPTAK VOLNA TÁMOGATÁST. A NYILATKOZAT MIATT BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL BALOG ZOLTÁNT ÉS ÓNODI-SZÛCST A DK. ELÕRE MEGÍRTA A KORMÁNYPÁRTI SAJTÓ, HOGY DOBREV KLÁRÁT KI AKARJA HALLGATNI AZ ÜGYÉSZSÉG A CZEGLÉDY-ÜGYBEN. ROGÁN HIVATALA HAGYTA JÓVÁ A CÖF MVM-TÕL ÉRKEZÕ FÉLMILLIÁRDOS TÁMOGATÁSÁT - ÁTLÁTSZÓ.HU. MÉGIS ELBONTJÁK A VIZES VÉBÉRE ÉPÍTETT MAGASUGRÓ-TORONY BETONTALAPZATÁT, MÁR NEKI IS KEZDTEK A MUNKÁLATOKNAK - RTL KLUB. KÖZÖS JELÖLTET ÁLLÍTOTT AZ ELLENZÉK A FIDESZ ELLEN SOLYMÁRON. TÖBB MINT 330 MRD FORINTNYI TÁRSASÁGI ADÓ ÁRAMLOTT 2011 ÓTA AZ ÁLLAMKASSZA HELYETT KÜLÖNBÖZÕ SPORTSZERVEZETEKHEZ - G7. A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSÁVAL PÁRHUZAMOSAN LÁTNAK NEKI AZ 1-ES VILLAMOS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, A NYOMVONALON FÁK SZÁZAIT VÁGJÁK KI. TÖBB MINT NÉGYSZÁZAN MEGHALTAK, TÖBB EZREN MEGSÉRÜLTEK AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ, 7,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN. A FÜLÖP-SZIGETEKEN ZÁRJA 12 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTJÁT DONALD TRUMP, RODRIGO DUTERTE FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK "SZERELMES DALLAL" FOGADTA ÕT. VÉDELMÉBE VETTE TRUMPOT A KREML A CIA VOLT IGAZGATÓJÁNAK ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN, MISZERINT "TRUMP MEGRETTENT PUTYINTÓL". AZ EGÉSZSÉGÜGY ELSÕRANGÚ SZAKÉRTÕJEKÉNT SZÁMON TARTOTT ALEX AZART JELÖLTE EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERNEK TRUMP. PUTYIN: AZ OROSZ-TÖRÖK-IRÁNI EGYÜTTMÛKÖDÉS KONKRÉT EREDMÉNYEKET HOZOTT SZÍRIÁBAN. ÚJABB ÜGYBEN INDÍTOTT BÛNVÁDI ELJÁRÁST A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK ELNÖKE ELLEN A KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG. CÉLZOTT SZANKCIÓKAT FOGADTAK EL VENEZUELA ELLEN AZ EU KÜLÜGYMINISZTEREI AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE MIATT. KONZULTÁCIÓT INDÍT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ ÁLHÍREK MEGFÉKEZÉSÉRE. PÁRIZSI MERÉNYLETEK - MACRON ÉS HOLLANDE EGYÜTT EMLÉKEZETT A MÁSODIK ÉVFORDULÓN. KÖZEL ÖTVENEZER, TERRORISTA PROPAGANDÁT TARTALMAZÓ VIDEÓT TÁVOLÍTOTT EL A YOUTUBE. IZRAEL MEGTILTOTTA TÖBB EURÓPAI DIPLOMATA BELÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBA, MERT TÁMOGATJÁK AZ IZRAEL ELLENI BOJKOTTMOZGALMAT. A DZSIHADISTÁK VISSZAFOGLALTÁK UTOLSÓ KELET-SZÍRIAI FELLEGVÁRUKAT. A NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCS ELLENÉRE UGANDÁBA UTAZOTT A SZUDÁNI ELNÖK. 34 EMBER MEGHALT, 26 MEGSÉRÜLT EGY GYÚLÉKONY ANYAGOT SZÁLLÍTÓ VONAT BALESETÉBEN KONGÓBAN. LEGKEVESEBB 14 EMBER ELÉGETETT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG DÉLNYUGAT-MEXIKÓBAN. TÖBB MINT TÍZEZREN REKEDTEK EGY KÍNAI REPTÉREN, MIUTÁN A KÖD MIATT NEM ENGEDTÉK A HATÓSÁGOK FELSZÁLLNI A GÉPEKET. KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-DEBRECEN-NYÍREGYHÁZA VASÚTVONALON FELSÕVEZETÉKI ZÁRLAT MIATT. KARAMBOLOZOTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 4-ES ÚTON ABONYNÁL, AZ UTAT LEZÁRTÁK. LEFEJEZTÉK AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁNÁL TALÁLHATÓ MÁRIA-SZOBROT, A RENDÕRSÉG ELJÁRÁST INDÍTOTT. MÁR ÖTVENHAT BETÖRÉST BEISMERT EGY BALATONSZÁRSZÓN TETTEN ÉRT FÉRFI. NEPÁLI EMBERCSEMPÉSZ ELLEN EMELTEK VÁDAT NAGYKANIZSÁN. ELGÁZOLT EGY GYERMEKET EGY AUTÓBUSZ ZUGLÓBAN, A 8 ÉVES KISFIÚ A KÓRHÁZBAN BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. KISKORÚ GYERMEKÜK ELLEN ELKÖVETETT SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MIATT ÁLL BÍRÓSÁG ELÕTT EGY TÁPIÓSZELEI FÉRFI ÉS ANNAK ÉLETTÁRSA. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M6-OSON PAKSNÁL, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.