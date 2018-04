REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 SZIKINGER ISTVÁN ÜGYVÉD - TÉMA: ÚJRATÁRGYALJÁK BUDAHÁZY GYÖRGY ÜGYÉT. 6.40 MIKECZ DÁNIEL KUTATÓ, REPUBLIKON INTÉZET -TÉMA: TAROLT A FIDESZ A "KÖZMUNKÁS" TELEPÜLÉSEKEN. 7.45 MAJOROSS GERGELY MÁSODEDZÕ, MAGYAR FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT - TÉMA: BUDAPESTEN A DIVÍZIÓ I-ES JÉGKORONG VB. 8.30 PERONON: VOLNER JÁNOS ALELNÖK, JOBBIK. EUROSTAT: 1290 MENEKÜLTET FOGADOTT BE MAGYARORSZÁG TAVALY. A KOSSUTH TÉRRÕL A SZABAD SAJTÓ ÚTJÁRA FOGNAK VONULNI A SZOMBATI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS RÉSZTVEVÕI. AZ ESEMÉNYRE MÁR TÖBB MINT 70 EZREN JELEZTÉK ÉRDEKLÕDÉSÜKET A FACEBOOKON. A MEGMOZDULÁSON FELSZÓLAL TÖBBEK KÖZÖTT MÁRKY-ZAY PÉTER, GYETVAI VIKTOR, HOMMONNAY GERGELY ÉS UNYATYINSZKI GYÖRGY A MAGYAR NEMZET ÚJSÁGÍRÓJA IS. HARCRA MAGYAR! TÜNTETÉS A JÖVÕNKÉRT CÍMMEL TÜNTETÉST SZERVEZ MÁJUS 1-RE A MOMENTUM. A JOBBIK A KÚRIÁHOZ FORDUL A MISKOLCI VÁLASZTÁSI EREDMÉNY HATÁRIDÕN TÚLI MEGSZÜLETÉSE MIATT ALFAHÍR. KÚRIA: KI KELL ADNI A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOKAT. BUDAHÁZY-PER: HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ ELSÕFOKÚ ÍTÉLETET A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA, ÉS ÚJ ELJÁRÁST RENDELT EL. BEZÁRJA BUDAPESTI IRODÁJÁT A SOROS GYÖRGY ÁLTAL ALAPÍTOTT NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY DIE PRESSE. ELÕZETES LETARTÓZTATÁS HELYETT HÁZI ÕRIZETBE KERÜL GYÁRFÁS TAMÁS. AZ ÚSZÓ SZÖVETSÉG VOLT ELNÖKÉT EMBERÖLÉSRE VALÓ FELBUJTÁSSAL GYANÚSÍTJÁK A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. ABSZURD FELVETÉSNEK NEVEZTE MEGGYANÚSÍTÁSÁT GYÁRFÁS TAMÁS. NEM ISMERTE EL A BÛNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉT A HALÁLKAMION NÉVEN ELHÍRESÜLT PARNDORFI TRAGÉDIA ELSÕRENDÛ VÁDLOTTJA. HERNÁDI ZSOLT MARAD ÚJABB 5 ÉVRE A MOL ELNÖKE. ZUPKÓ GÁBOR: KÖZÖSSÉGI SZINTÛ NYOMOZÓHATÓSÁGRA VAN SZÜKSÉG. TÍZ MILLIÁRDOS STADION ÉPÜL MÉSZÁROS LÕRINC HORVÁT CSAPATÁNAK. AMERIKAI LAP: ORBÁN PÉNZÉRT ÉS NÉMI DICSÉRETÉRT LÁNCOLTA MOSZKVÁHOZ MAGYARORSZÁG SORSÁT. AZ UNIÓS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA TETT JAVASLATOT AZ EURÓPAI PARLAMENT. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EGÉSZE MEGSZAVAZTA A CIVILEKRÕL SZÓLÓ JAVASLATOT A FIDESZ KIVÉTELÉVEL. ORSZÁGOS FELHÁBORODÁST KELTETT NÉMETORSZÁGBAN, HOGY MEGTÁMADTAK KÉT KIPÁT VISELÕ FÉRFIT. FELADTA MAGÁT AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKNÁL AZ ANTISZEMITA TÁMADÁS EGYIK GYANÚSÍTOTTJA. EU: SZERBIA LEGFONTOSABB FELADATA A KOSZOVÓVAL FENNTARTOTT KAPCSOLAT RENDEZÉSE. UTCÁRA HÍVTA A KÉT LEGRADIKÁLISABB FRANCIA SZAKSZERVEZET A KORMÁNY REFORMJAIT ELLENZÕKET. SAJTÓÉRTESÜLÉS SZERINT AZ ETA BASZK TERRORSZERVEZET MÁJUS 5-ÉN FELOSZLATJA MAGÁT. A BASZK AUTONÓM KORMÁNY SPEKULÁCIÓNAK TARTJA A FELOSZLATÁSRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓT. BRIT JEGYBANKI KORMÁNYZÓ: A BREXIT MIATT BERUHÁZÁSOK MARADNAK EL. MÉRGEZÕ MÛANYAGHULLADÉKOKAT MUTATTAK KI A KUTATÓK A GENFI-TÓBAN. DONALD TRUMP: HA NEM GYÜMÖLCSÖZÕEK A TÁRGYALÁSOK KIM DZSONG UNNAL, AKKOR OTTHAGYOM. DÉL-KOREAI ELNÖK: BÉKESZERZÕDÉST KELLENE KÖTNI ÉSZAK-KOREÁVAL. VÉGET ÉRT A CASTRO-CSALÁD URALMA KUBÁBAN, A PARLAMENT MIGUEL DÍAZ-CANELT JELÖLTE RAÚL CASTRO UTÓDJÁNAK. USA: AZ AMERIKAI KORMÁNYZAT NEM VÁLTOZTAT A KUBA-POLITIKÁJÁN. TÖBB MINT 170 PROGRAM VÁRJA A KÖZÖNSÉGET A 25. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON, AMELY CSÜTÖRTÖKÖN KEZDÕDÖTT A MILLENÁRIS PARKBAN. ELSÕ FOKON KÉT ÉS FÉL ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉST KAPOTT A SIKLÓSI JÁRÁSBÍRÓSÁGON AZ AZ ELÍTÉLT, AKI A BÖRTÖNBÕL VERT ÁT HISZÉKENY EMBEREKET. KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR AZ ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUMÁNAK FELÚJÍTÁSA SORÁN HASZNÁLT ÁLLVÁNY LESZAKADT. ÉLETÉNEK 92. ÉVÉBEN ELHUNYT SZIGETVÁRI GYÖRGY, YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ.