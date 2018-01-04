2018. január 5.,
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A lista végén

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2018. január 4., csütörtök 21:45, frissítve: csütörtök 21:47

A várólisták csökkentését követeli a Jobbik, mert azt mondják, elfogadhatatlan, hogy most is 30 ezer beteg vár valamilyen műtétre. Mi javasol a jobbik? – Erre is válaszol Varga-Damm Andrea képviselőjelölt.

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