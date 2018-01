A lista végén

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 - 100 MILLIÁRDOS ÉV VÉGI PÉNZESÕ A KORMÁNYTÓL VENDÉG: NIEDERMÜLLER PÉTER ALELNÖK, DK. 6.40 - TERRORFENYEGETÉSRE KÉSZÜLNEK AZ ISKOLÁKBAN VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 8.30 - A PERONON: UNGÁR PÉTER, AZ LMP ELNÖKSÉGI TAGJA. HIVATALOSAN IS BEPERELTE MAGYARORSZÁGOT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A KÖTELEZÕ KVÓTÁK ELUTASÍTÁSA MIATT. VÖLNER PÁL, FIDESZ: AZ EB KETTÕS MÉRCÉT ALKALMAZ, AMIKOR CSAK 3 TAGÁLLAMNÁL KIFOGÁSOLJA A MENEKÜLTKVÓTÁKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS ELUTASÍTÁSÁT, PEDIG AZT TÖBB ORSZÁG SEM HAJTOTTA VÉGRE. CSAKNEM 47 MRD FORINTOT KÖLTÖTT A ROGÁN ANTAL ALÁ TARTOZÓ NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL - KÜLÖNBÖZÕ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK REKLÁMOZÁSÁRA. AZ EGYÜTT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁGHOZ FORDUL A NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL TÚLKÖLTEKEZÉSE MIATT. A HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV BOJKOTTJÁRA SZÓLÍTJA FEL A CIVIL KÖZOKTATÁSI PLATFORM AZ ISKOLA- ÉS ÓVODAVEZETÕKET. VONA GÁBOR: NAGYON SOK EMBER VAN A FIDESZ RENDSZERÉN BELÜL, AKIK SEGÍTENÉK ORBÁNÉK ELSZÁMOLTATÁSÁT - ZSÚRPUBI. A JOBBIK A VÁRÓLISTÁK MEGSZÜNTETÉSÉT SZORGALMAZZA, AMI ÁLLÁSPONTJUK SZERINT NEM JÁRHAT EGYÜTT AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK CSÖKKENÉSÉVEL. MSZP: TÖBB EZER GYEREKNEK TOVÁBBRA SINCS DIÁKIGAZOLVÁNYA, MERT NYÁR ÓTA NEM MÛKÖDIK AZ IGÉNYLÉST KEZELÕ INFORMATIKAI RENDSZER. A PARLAMENTI PÁRTOKKAL EGYEZTETNE A BÉREK FELZÁRKÓZTATÁSÁRÓL A NEMRÉG ALAKULT FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. AZ LMP EGYETÉRT AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK SZTRÁJKKÖVETELÉSÉVEL, MERT ÚGY LÁTJA, HOGY A KORMÁNY TUDATOSAN TARTJA ALACSONYAN A BÉREKET. TOVÁBBRA SEM ÍRJA ALÁ A BKV-VAL A KOLLEKTÍV SZERZÕDÉST AZ EGYIK SZAKSZERVEZET, MIVEL VEZETÕJÜK SZERINT A CÉG ÁLTAL FELKÍNÁLT BÉREMELÉS TÚL KEVÉS. MÁR A MAGYARORSZÁGI ÁRAMELLÁTÁS ÖTÖDE MÉSZÁROS LÕRINC KEZÉBEN VAN, MIUTÁN A FELCSÚTI POLGÁRMESTER BEVÁSÁROLTA MAGÁT A MÁTRAI ERÕMÛBE. FEBRUÁR 18-ÁN TARTJÁK A NÉPSZAVAZÁST AZ ERZSÉBETVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYEK NYITVATARTÁSÁRÓL - MAGYAR NEMZET. A MOMENTUM ARRA BUZDÍTJA A VII. KERÜLETI LAKOSOKAT, HOGY SZAVAZZANAK NEMMEL A FEBRUÁRI NÉPSZAVAZÁSON. OTTHAGYTA A MOMENTUMOT ZARÁND PÉTER KAMPÁNYFÕNÖK, TÚRY MÁRTON KABINETFÕNÖK, ÉS PAPP GERGÕ, A PÁRT KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA - INDEX. ERÕSEK A KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK ÍRORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT - HANGSÚLYOZTA LEO VARADKAR ÍR KORMÁNYFÕ CSÜTÖRTÖKÖN, BUDAPESTEN. KÖZEPES, 5,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG CSÜTÖRTÖKÖN MONTENEGRÓ, ALBÁNIA ÉS KOSZOVÓ HATÁRVIDÉKÉT. ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNEK DONALD TRUMP JOGÁSZAI STEVE BANNON, AZ ELNÖK VOLT STRATÉGIAI FÕTANÁCSADÓJA ELLEN. BANNON EGY KORÁBBI INTERJÚJÁBAN HAZAÁRULÁSSAL ÉS PÉNZMOSÁSSAL VÁDOLTA MEG TRUMP VEJÉT ÉS FIÁT. BIZTONSÁGI OKOK MIATT TILOS MOSTANTÓL SAJÁT MOBILTELEFONT HASZNÁLNIA A SZEMÉLYZETNEK A FEHÉR HÁZBAN. ISMÉT TÖBB TUCAT KORÁBBI ÉS JELENLEGI KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN. AZ IZRAELI KORMÁNY PÉNZT ÍGÉR AZ ÉSZAK-AFRIKÁBÓL ÉRKEZETT ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKNAK, HA ELHAGYJÁK AZ ORSZÁGOT. PANASZT TETT WASHINGTON ELLEN AZ ENSZ-NÉL TEHERÁN, MERT SZERINTÜK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BEAVATKOZIK IRÁN BELÜGYEIBE. MOSZKVA ÓVA INTI WASHINGTONT AZ IRÁNI BELÜGYEKBE VALÓ BEAVATKOZÁSTÓL. FRANCIAORSZÁGBAN ÉS BELGIUMBAN IS SZOLIDARITÁSI TÜNTETÉSEKET TARTOTTAK IRÁNI MENEKÜLTEK A TEHERÁNBAN ZAJLÓ ELLENZÉKI TILTAKOZÁSOK MIATT. RENDÕRÖK ÉS TÜNTETÕK KÖZELÉBEN ROBBANTOTT POKOLGÉPET EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ KABULBAN, A MERÉNYLETNEK A 11 HALOTTJA ÉS 25 SEBESÜLTJE VAN. NEM TARTJA MEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS DÉL-KOREA A FEBRUÁRI PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIA IDEJÉRE TERVEZETT, SZOKÁSOS ÉVI KÖZÖS HADGYAKORLATÁT. ÉSZAK-KOREA VÉLETLENÜL SAJÁT VÁROSÁRA LÕTTE EGYIK BALLISZTIKUS RAKÉTÁJÁT. LEGKEVESEBB 14 EMBER MEGHALT, TÖBB MINT 260-AN PEDIG MEGSÉRÜLTEK EGY DÉL-AFRIKAI VONATBALESETBEN. BARTÓK UTÁN KODÁLY ZOLTÁN SZOBRÁT IS ELLOPTÁK KECSKEMÉTEN. ELFOGTÁK A KISPESTI RENDÕRÖK EGY BUDAPESTI HOTELBEN AZT A BUDAPESTI FÉRFIT, AKI ELLEN TÖBB ELFOGATÓPARANCS VOLT ÉRVÉNYBEN. 79 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT CSÁK MÁTÉ OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, FESTÕMÛVÉSZ. 12 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA EGY BAJAI FÉRFIT, AKI EGY ÉVEN ÁT KÁBÍTÓSZERT ÁRUSÍTOTT. A RENDÕRÖK ELÕL HAMIS RENDSZÁMMAL MENEKÜLVE BALESETET SZENVEDETT EGY AUTÓ NAGYKANIZSÁN. ELFOGTÁK A SAJÓVÁMOSI CSERBENHAGYÓT, AKI EGY GYALOGOS FÉRFIT ÜTÖTT EL, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT.