2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

A lét a tét

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 22:35

Válságtanácskozás a Jobbikban, a tét a párt indulása a jövő évi választásokon. Mi lesz, ha egy fillér nélkül marad a Jobbik? Vendégünk volt Vona Gábor pártelnök.

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Vona GáborEgyenesen

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