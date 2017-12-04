2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

A Fidesz köszöni szépen

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2017. december 4., hétfő 22:35, frissítve: hétfő 23:01

2,3 millióan küldték vissza a Soros-konzultációt a Fidesz szerint. A kormánypárt köszönetet mondott a minden korábbi rekordot megdöntő véleménynyilvánításért. Kálmán Olga erről is beszélgetett Szalma Botonddal és Magyar Györggyel.

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