A bizalom köre

2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

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2017. november 16., csütörtök 19:28, frissítve: csütörtök 23:03

Hűtlen kezeléssel vádolja a Klebelsberg Központot az LMP társelnöke. A politikus állítja, 900 millió forintnyi EU-pénzt fizettek ki egy olyan számítógépes programra, amit azóta már le is cseréltek. Mi köze mindehhez a jelenlegi államtitkárnak, Palkovics Lászlónak? Megkérdeztük Hadházy Ákostól.

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