2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

12 százalék

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:20, frissítve: kedd 08:04

Három nap múlva lejár a Politis.hu közösségi finanszírozási kampánya. Elérhetetlennek tűnik a megjelölt támogatási összeg, amelynek eddig csak a 12 százaléka gyűlt össze. Mi a tanulság? Ezt is megkérdeztük a Politis.hu ötletgazdájától, Dudás Gergelytől.