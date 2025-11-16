Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció mértéke soha nem látott magasságokba emelkedett. A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Gajdics Ottó, Novák Zoltán, Pindroch Tamás és Fodor Gábor vitázott.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Békemenet a háború ellen, nemzeti menet - lényegében Orbánék ellen. Uniós csúcs Ukrajnáért, lesz-e békecsúcs Budapesten? Ki hogy látta a csütörtöki eseményeket? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak a Csörte vendégei: Gajdics Ottó, Szőcs László, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor.