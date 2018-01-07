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​Sivatagba homokot?

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 14:00

​Sivatagba homokot?
Orbán Viktor sárga csekken gyűjt pénzt a „Soros-terv elleni harchoz”!

​Egykori ellenfelek egymással!
Az Antall- és a Bajnai-kabinet tagjai álltak össze a kormányváltásért.

A Csörte január 4-i adása.

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