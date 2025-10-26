Keresés

Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó

2025. október 26., vasárnap 20:59 | Hír TV
háború Ukrajna Békemenet Csörte Magyar Péter Tisza Párt

Békemenet a háború ellen, nemzeti menet - lényegében Orbánék ellen. Uniós csúcs Ukrajnáért, lesz-e békecsúcs Budapesten? Ki hogy látta a csütörtöki eseményeket? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak a Csörte vendégei: Gajdics Ottó, Szőcs László, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor.

  • Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Megmaradt Magyar Péter mentelmi joga. Óriásit robbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Ursula von der Leyen is marad a helyén, de vajon visszajön-e a politikába Varga Judit? Ezeket is megvitatták a Csörte vendégei: Fodor Gábor, Forgács István, Gajdics Ottó és Trencséni Dávid.
