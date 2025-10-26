Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó

Békemenet a háború ellen, nemzeti menet - lényegében Orbánék ellen. Uniós csúcs Ukrajnáért, lesz-e békecsúcs Budapesten? Ki hogy látta a csütörtöki eseményeket? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak a Csörte vendégei: Gajdics Ottó, Szőcs László, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor.
Nyugat-Európában azt már megtanulták, hogy a volt gyarmatokról származó embereket nem szabad lenézni, Kelet-Európát viszont továbbra is lenézik - mondta a Bayer Show-ban Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Megmaradt Magyar Péter mentelmi joga. Óriásit robbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Ursula von der Leyen is marad a helyén, de vajon visszajön-e a politikába Varga Judit? Ezeket is megvitatták a Csörte vendégei: Fodor Gábor, Forgács István, Gajdics Ottó és Trencséni Dávid.