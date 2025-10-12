Keresés

Csörte

Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó

2025. október 12., vasárnap 21:00
adatszivárgás applikáció Csörte Tisza Párt

Megmaradt Magyar Péter mentelmi joga. Óriásit robbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Ursula von der Leyen is marad a helyén, de vajon visszajön-e a politikába Varga Judit? Ezeket is megvitatták a Csörte vendégei: Fodor Gábor, Forgács István, Gajdics Ottó és Trencséni Dávid.

  • Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó

