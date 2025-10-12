Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó

Megmaradt Magyar Péter mentelmi joga. Óriásit robbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Ursula von der Leyen is marad a helyén, de vajon visszajön-e a politikába Varga Judit? Ezeket is megvitatták a Csörte vendégei: Fodor Gábor, Forgács István, Gajdics Ottó és Trencséni Dávid.
Adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A témáról a Sajtóklub vendégei: Huth Gergely, Néző László és Kovács András is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.