2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

Kérdés, hogyan folytatja ezek után az ellenzék

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 21:55

Vita és érvek helyett harmadik világbeli kocsmai jelenettel és pancser puccskísérlettel próbálkozott az ellenzék a Parlamentben. Veszélyes az irány, vagy sem? – erről is diskuráltak a Hír TV Csörte című műsorának képviselői.

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