Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, Gajdics Ottó újságíró, Trencséni Dávid író, újságíró és Haraszti Gyula újságíró vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.
A tartalomból:
Újabb támadások a Barátság kőolajvezeték ellen
Magyar Péter energiafüggetlenséget és tiszta levegőt ígér
Valamint, volt miről beszélni augusztus 20-i nemzeti ünnepünk kapcsán is
Ha az ukrán erők folytatják a Barátság kőolajvezeték elleni támadásait, az növelni fogja Magyarország ellenállását egyebek között Ukrajna uniós csatalkozása ügyében is. A témában a Sajtóklub vendégei, Néző László, Szabó László és Huth Gergely. Műsorvezető: Gajdics Ottó.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Nagy Attila Tibor politikai elemző, Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, Szakonyi Péter újságíró és Gajdics Ottó újságíró vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.
Döbbenetes bejelentés várható a vitaműsorban! A kormány új otthonteremtési programja mindenkit sokkol: elképesztő összegek és feltételek derülnek ki ma este – kapcsold be a tévét, mert ez a támogatás felrobbantja az otthonvásárlás piacát!