2025. 08. 24. Vasárnap
Csörte

Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 21:00 | HírTV
vita elemzés Csörte Háború Ukrajnában

A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, Gajdics Ottó újságíró, Trencséni Dávid író, újságíró és Haraszti Gyula újságíró vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.

  Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

A tartalomból: 

  • Újabb támadások a Barátság kőolajvezeték ellen
  • Magyar Péter energiafüggetlenséget és tiszta levegőt ígér
  • Valamint, volt miről beszélni augusztus 20-i nemzeti ünnepünk kapcsán is

Teljes vita: 

 

 

 

 

 

 

 

Csörte – Fókuszban a Trump–Putyin-találkozó + videó

Csörte – Fókuszban a Trump–Putyin-találkozó + videó

 A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Nagy Attila Tibor politikai elemző, Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, Szakonyi Péter újságíró és Gajdics Ottó újságíró vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.
