2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Fordult a kocka, Brüsszel állítja meg Budapestet

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 14:00

Fordult a kocka – Brüsszel állítja meg Budapestet. A legfontosabb szabályok megsértése miatt felfüggeszthetik az uniós támogatásokat.

Tállai András beváltotta multipontjait – az államtitkárnak gratulált a Fidesz, hogy a választókerületében miatta csökkentette a Mol a benzin árát.

Hír TVvissza a címlapra
Csörte

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV