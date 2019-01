2019. JANUÁR 18., PÉNTEK JÓ HÍRNEVÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT PERELI A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODÁT AHMED H. A TERRORCSELEKMÉNYÉRT ÖT ÉVRE ÍTÉLT SZÍR FÉRFI AZT SÉRELMEZI, HOGY SZEREPELTETTÉK A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK KÖZÖTT. FEBRUÁR 1-JÉN HIRDETNEK ÍTÉLETET AZ AHMED H. KONTRA MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÜGYBEN. ALULFINANSZÍROZOTT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY, MINDÖSSZE A GDP 5%-ÁT FORDÍTJA RÁ A KORMÁNY MONDTA KORÓZS LAJOS MSZP-S KÉPVISELÕ. A FIDESZ SZERINT A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT 600 MRD FT-OT VONTAK EL AZ ÁGAZATTÓL. SEMJÉN ZSOLT MINISZTERLNÖK-HELYETTES SZERINT A FIDESZ-KDNP AZ EU TÖRTÉNETÉNEK LEGSIKERESEBB POLITIKAI KONSTRUKCIÓJA. STABIL A KORMÁNYPÁRTOK ELÕNYE A SZÁZADVÉG LEGFRISSEBB KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SZERINT. BIZTOS SZAVAZÓK: FIDESZ-KDNP: 53%, JOBBIK: 13%, MSZP-PÁRBESZÉD: 12%, DK:8%, LMP: 5%, MÁS PÁRT: 9% - SZÁZADVÉG. A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ALATT TÖBB MINT DUPLÁJÁRA NÕTT A MINIMÁLBÉR ÉS A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR MONDTA DUNAI MÓNIKA (FIDESZ). AZ E.ON NEVÉVEL VISSZAÉLVE KÉRNEK CSALÓK ÁTUTALÁST FIGYELMEZTETETT KÖTLEMÉNYBEN A CÉG. KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJA MIATT FELJELENTÉST TETT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD ELLEN MAGYAR IDÕK. SZOMBATON ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN. BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT. A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK. GYÁRFÁS TAMÁS ÖRÜL AZ ÚJABB HANGFELVÉTELEK ELÕKERÜLÉSÉNEK, ÉS REMÉLI, HOGY EZZEL VÉGLEG TISZTÁZÓDNI FOG A NEVE. CSÜTÖRTÖKÖN MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖSSÉGI FORRÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT A 2021-27 KÖZÖTTI CIKLUSBAN. AZ EP DÖNTÉSÉBÕL LÁTSZIK, HOGY SOROS GYÖRGY DIKTÁLJA A BRÜSSZELI MIGRÁCIÓS POLITIKÁT - REAGÁLT HIDVÉGHI BALÁZS, A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. AZ EP AZ EMBERI JOGOK BETARTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL SZUDÁNT ÉS AZERBAJDZSÁNT. TÖBB MINT TÍZEZER FIATAL TÜNTETETT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM FOKOZÁSÁÉRT BRÜSSZELBEN CSÜTÖRTÖKÖN. SILVIO BERLUSCONI KORÁBBI OLASZ KORMÁNYFÕ BEJELENTETTE, INDULNI KÉSZÜL AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOKON, FELELÕSSÉGÉRZETBÕL. AZ ENSZ ÉS AZ EU TISZTVISELÕI MEGPRÓBÁLNAK ELALTATNI BENNÜNKET, DE A MIGRÁCIÓS NYOMÁS NEM CSÖKKENT MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER. HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK VIORICA DANCILA KORMÁNYFÕ MINISZTERJELÖLTJEINEK KINEVEZÉSÉT. FRANCIAORSZÁG TOVÁBBRA IS JELEN LESZ SZÍRIÁBAN, FÜGGETLENÜL AZ USA BEJELENTETT CSAPATKIVONÁSÁTÓL JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A VÉDELMI KIADÁSOK EMELÉSÉT ÍGÉRTE ÉS PRIORITÁSNAK NEVEZTE AZ ÚJ RAKÉTAVÉDELMI TECHNOLÓGIÁKAT. CSAKNEM 500 REPÜLÕJÁRAT KÉSIK MOSZKVÁBAN AZ ERÕS HÓESÉS MIATT - KÖZÖLTE AZ INTEFAX HÍRÜGYNÖKSÉG. VLAGYIMIR PUTYIN: KOSZOVÓ TÖBB PROVOKATÍV LÉPÉST IS TETT AZ UTÓBBI IDÕBEN, AMELLYEL GERJESZTETTE A FESZÜLTSÉGET SZERBIÁVAL MONDTA BELGRÁDBAN. ROBBANTÁSOS MERÉNYLET TÖRTÉNT A KOLUMBIAI BOGOTÁBAN CSÜTÖRTÖKÖN, LEGKEVESEBB 9-EN MEGHALTAK, 54-EN MEGSEBESÜLTEK. TÖBB SZÁZ ROHINGJA CSALÁD MENEKÜLT INDIÁBÓL BANGLADESBE A KITOLONCOLÁS VESZÉLYÉTÕL TARTVA. EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓVAL AZ M3-AS AUTÓPÁLYA FÕVÁROSBÓL KIVEZETÕ SZAKASZÁN, MISKOLC FELÉ CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KAMION GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST CSÜTÖRTÖKÖN, DEBRECENBEN, A VÁROSBÓL KIVEZETÕ FARAKTÁR UTCÁBAN. 3 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A SZEPTEMBERI, BADACSONYI BORÁSZGYILKOSSÁG HÁROM GYANÚSÍTOTTJÁNAK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT. MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ. A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT. A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.