Csörte: Soros minden megszólalásával Orbánt igazolja

A 2022. december 31-ig zajló építkezések esetében ismét 5 százalék lesz a lakásépítés áfája - jelentette be a miniszterelnök Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Viktor közölte: a kormányülésen a családokért felelős tárca nélküli miniszter bemutatta az új otthonteremtési program pilléreit, ennek egyik eleme a lakásépítési áfáról szóló határozat. A kormányfő elmondta, több adókönnyítésről és gazdaságélénkítő lépésről is döntés született, amelyet a gazdaságvédelmi operatív törzs terjesztett a kormány elé. 816 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 33 114 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 beteg, így az elhunytak száma 877 főre emelkedett, 9 149-en már meggyógyultak. Folyamatosan romlik minden járványmutató – közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília beszámolt arról is, hogy az elhunytak között van egy olyan súlyos beteg 21 éves nő is, akinél utólag állapították meg a koronavírus fertőzést. A tiszti főorvos kiemelte: a vírus áldozatainak átlagéletkora egyértelműen csökken, 70 felett a nők, 70 alatt a férfiak halálozási aránya magasabb. A koronavírus-fertőzésen átesettek közül sokan jelentkeztek vérplazmát adni az Országos Vérellátó Szolgálat felhívására - mondta Nagy Sándor, a szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. Az állami és a magánpraxis szétválasztása további jogszabályokat igényel - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: a kormány régóta foglalkozik az egészségügy átalakításával, fejlesztésével, és ezt a folyamatot a koronavírus-járvány felgyorsította. Átlépett egy határt Karácsony Gergely főpolgármester, amikor egy olyan jelöltet állított más ellenzéki pártok vezetőivel együtt a borsodi időközi választáson, aki „náci, rasszista, cigánygyűlölő” - mondta Fürjes Balázs államtitkár. Felvételek kerültek a 888. hu birtokába. Ezeken Lackner Csaba azt állítja a kispesti vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. A beszélgetésből az is kiderül, hogy erről Gajda Péter, a városrész szocialista vezetője is tudott. Karácsony Gergely főpolgármester nem reagált a napvilágot látott újabb kispesti hangfelvételekre. A főváros egy fél százalékos úgynevezett újraindítási adó bevezetésén gondolkozik, amelyet az ötmilliárd forintnál nagyobb iparűzési adóalappal rendelkező vállalkozásoknak kellene fizetniük - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Nem támogatja a pornográf képei miatt botrányba keveredett DK-s politikus, Gréczy Zsolt ferencvárosi visszatérését, a kerület baloldali polgármestere. Baranyi Krisztina közösségi oldalán úgy fogalmazott: a kerület nem tud több politikai terhet viselni. 2,5 milliárd forint támogatásra pályázhatnak mezőgazdasági kisüzemek a több lábon állását elősegítendő, továbbá a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – közölte az Agrárminisztérium. Magyarország élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben – mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Audi Hungaria Zrt. logisztikai központjában, ahol átadták Európa legnagyobb, tetőn kialakított napelemparkját. Szijjártó Péter közölte: Magyarország vállalta, hogy a 2030-as évekre a magyar villamosenergia termelés 90 százaléka karbonsemleges lesz, ennek érdekében folyamatosan növeli a napenergia és a nukleáris energia kapacitásait. Kutatás-fejlesztési és oktatási partnerségről írt alá megállapodást a Tungsram és a veszprémi Pannon Egyetem. A magyar tulajdonú Wellis Magyarország Zrt. 8,5 milliárd forint beruházás hajt végre Ózdon, 800 új munkahelyet hoz létre a városban és környékén - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elismeréssel illették a magyar gazdaságvédelmi akciótervet amerikai vállalatvezetők - közölte a külgazdasági és külügyminiszter miután fogadta az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács delegációját. Egyre többen próbálkoznak Magyarország határainál illegálisan bejutni az országba - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Soros György felszólította az EU-t, hogy ne adjon pénzt Magyarországnak. A tőzsdespekuláns azt írta: azt szeretné, ha Brüsszel példát statuálna hazánkkal, és csak akkor folyósítana anyagi forrást, ha az ország engedelmeskedik a közösség akaratának. Soros György újabb fokozatba emelte a Magyarországgal szembeni támadásokat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: a Fidesz-KDNP és a nemzeti kormány, ahogy eddig, úgy ezentúl sem enged semmilyen Soros György irányából érkező zsarolásnak és fenyegetésnek. A világon 35,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 048 742, a gyógyultaké 24,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovákiában rekordot döntött a napi új koronavírusos megbetegedések száma: egy nap alatt 877 fertőzöttet regisztráltak. Csehországban az elmúlt napon minden eddiginél jóval több, 4457 új koronavírus-fertőzöttet észleltek. Spanyolországban az elmúlt 24 órában több mint ötezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 11 115-tel 1 248 619-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. Koronavírusos lett a Fehér Ház egy további munkatársa, Stephen Miller tanácsadó - jelentette be az elnöki rezidencia szóvivője. A Pentagon közölte: karanténban van az amerikai vezérkari főnökök és a katonai csúcsvezetők jó része is. Az egyre terjedő koronavírus-járvány megfékezésére Brüsszel és a hozzá tartozó régió minden bárjának és kávéházának, rendezvényközpontjának legalább egy hónapra be kell zárnia - döntött a belga fővárosi vezetés. Az azeri erők ismét lőtték Hegyi-Karabah székhelyét és a szakadár örmény terület más településeit - közölte Arcrun Hovhanniszján, az örmény védelmi minisztérium szóvivője. Kirgizisztánban újabb ellenzéki koordinációs tanács alakult, és közölte, hogy nem ismeri el az előző napon létrejött, hasonló nevű ellenzéki testület által jelölt miniszterelnököt, Szadir Zsaparovot. A jemeni húszi síita lázadók legalább 12 fegyveresével végeztek a kormányerők Hodeidában - közölte egy katonai tisztségviselő. Az ankarai parlament újabb egy évvel meghosszabbította a török hadsereg szíriai és iraki műveleteire adott mandátumot. Amerikai hírszerzés: Hillary Clintonnak, az amerikai Demokrata Párt 2016-os elnökjelöltjének jelentős szerepe volt a Donald Trump republikánus elnök munkatársai és oroszok vélt összejátszásáról szóló lejárató akció kidolgozásában. Jogtalan fegyverhasználat címén vádat emeltek a tüntetőkre állításuk szerint önvédelemből fegyvert fogó McCloskey-házaspár ellen St. Louis városában. Kigyulladt az orosz hadsereg egyik lőszerraktára a Rjazanyhoz közeli Zseltuhino községben, a balesetben két ember sebesült meg. Egy török sofőr kamionjában 45 illegális bevándorlót fedeztek fel, valamennyien szíriai állampolgárnak vallották magukat - közölte a rendőrség. Megváltoztak a Magyarországról Romániába belépés szabályai, 14 napos karantént írtak elő az országba érkezőknek - mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Frontálisan összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 404-es úton Üllőnél, a balesetben egy ember meghalt. Megnyílt a 39. Construma építőipari és otthonteremtési szakkiállítás Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - OSC 3:18 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Uni Győr MÉLY-ÚT 83:50, PEAC-Pécs - PINKK-Pécsi 424 69:60, Vasas Akadémia - Atomerőmű KSC Szekszárd 48:67 Férfi kézilabda NB I: Ceglédi KKSE - Telekom Veszprém 20:48 A svájci LC Brühl Handball visszalépett a női kézilabda Európa-liga küzdelmeitől, így az Alba Fehérvár játék nélkül továbbjut a selejtezősorozat harmadik körébe. Zárt kapus lesz a Szerbia - Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés Belgrádban.