Megosztás itt:

Hivatalosan is bejelentette az egyesült ellenzék, hogy Róna Péter lesz az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje. Korábban Márki-Zay Péter Iványi Gábor lelkész mellett kardoskodott, ám sajtóinformációk szerint a metodista lelkész személyét a Jobbik ellenezte. Sőt, Jakab Péter közleményt is kiadott, hogy egy hónapja ő kérte fel Rónát, hogy vállalja el az államfő jelöltséget. Itt volt velünk Skype-kapcsolaton Oxfordból Róna Péter is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Teljes adás:

Hír TV

hirdetés

hirdetés