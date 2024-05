Csörte - Parázs vita a Magyar Péter-jelenségről + videó

Milyen is Magyar Péter személye? Róla kell-e egyáltalán beszélni, vagy egyfajta tüneteggyütesről, ami az ő személyén keresztül mutatkozik meg?

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója úgy látja, a gazdasági helyzet miatt van egy feszültség a szavazókban, a jobboldalon jött egy, a kegyelmi ügyből kipattant morális sokk, a baloldali emberek pedig hosszú éveken át azt látták, hogy az ellenzéki pártok vezetői sorozatos vereségekbe szaladtak bele.

- tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Magyar Pétert a 2018-ban a Jobbikból kilépett Vona Gáborhoz hasonlította.