Csörte: Magyarországot támadta Manfred Weber az EP ülésén + videó

Az adás vendégei Horn Gábor, Fodor Gábor, Nagy Ervin és Pindroch Tamás ezúttal is több aktuális kül- és belpolitikai témáiban vitázott egymással. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.

Csörte - Magyar Péter kijelentéseitől volt hangos a közvélemény + videó

Agyhalottak, alkalmatlanok, soros ügynök - és ezeket még csak a kollégáira mondta Magyar Péter. Több hangfelvétel is megjelent ezen a héten, amelyeken a Tisza Párt elnöke hallható, és ki tudja hol lesz a vége? A vita most is garantált volt.