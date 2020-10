Csörte: Magyarország dönti el, hogy mi a jogállamiság

A műsor első témájaként a jogállamiság kérdését feszegették. M. Dobos Marianne műsorvezető kijelentette, hogy erről még most megy a vita, leginkább a Fidesz és a Momentum képviselői között. A téma apropóját az is adta, hogy ma Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben ismét elhangzott, hogy Brüsszelben kettős mérce érvényesül e téren. Majd felidézték Varga Judit igazságügyi minisztert, aki a Hír TV Bayer show című műsorában fejtette ki bővebben, hogy miért is nem jó a most érvényesülő európai uniós felfogás. A műsorvezető ezt követően felidézte, hogy nemrég egy reprezentatív felmérésen az az eredmény született, hogy a magyarok 72 százaléka a jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné az uniós pénzek kifizetését. Ennek kapcsán pedig felmerült ismét a kérdés, hogy ideje lenne végre tisztázni mit is jelent a jogállamiság.

Szerintem igenis tudjuk, hogy mit értünk jogállamiságon, ezt a vitát itt nagyon sokszor lefolytattuk, nem igaz az, hogy itt kettős mérce lenne

- mondta el Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke.

Az elhangzottakra Gajdics Ottó, a Karc FM és a Szabadföld főszerkesztője azt mondta,

„Én még nem láttam olyan hülyét - különösen nem abból a korosztályból, amelyik élt olyan rendszerben, ami nem volt jogállami - hogy ne akarna jogállamban élni.”

Szakonyi Péter újságíró a felmérés eredményét úgy kommentálta, hogy örvendetes, hogy a magyar választópolgárok is úgy vélik, hogy Magyarországnak is be kell tartani az alapjogokat.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont igazgatója a témáról úgy vélekedett,

Azt Magyarország dönti el, hogy mi a jogállamiság, a magyar Alaptörvénynek része, hogy Magyarország jogállam és védi a magyar Alkotmánybíróság a magyar jogállamot, vagy Brüsszelben döntik el, hogy mi a jogállamiság és Donáth Anna illetve liberális barátai mondják meg azt, hogy Magyarország jogállam vagy sem

- húzta alá.

A műsor második felében a járvány elleni védekezés mellett a kormány és a főváros közötti folyamatos "csaták" is előtérbe kerültek.

Teljes adás:

