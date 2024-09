Csörte - Ha nincs a médiafelhajtás, nem mentették volna fel az iskolaigazgatót? + videó

Megosztás itt:

Felmentették a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját, miután közölte: nem hajlandó betartatni a mobiltelefonok iskolai korlátozását. A téma kapcsán Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója elmondta, szerinte az ügyben inkább valamilyen kompromisszumot kellett volna kötni. Emlékeztetett, a felmentett igazgató továbbra is tanítani fog a gimnáziumban.

Egy kiváló pedagógusról van szó, nem érdemes egy ilyen ügy miatt elveszteni - tette hozzá. Fodor Gábor szerint az alaphiba maga az iskolai mobilhasználat korlátozásáról szóló rendelkezés volt.

Kovács István, a Megafon alapítója arra mutatott rá, hogy a világ halad, szükség van a diggitális kultúrára és ezt a rendelet maximálisan is lehetővé tette.

Szó sincs arról, hogy központosított szigorral tilos lenne a mobilhasználat - mutatott rá. Szerinte ebben az esetben nem a problémát akarták megoldalni, ugyanakkor kaptak szembe egy politikai megoldást. Szerinte az egész esetben megkerülhetetlen a baloldali sajtó, hiszen egyértelmű, hogy politikai ügyet akartak kreálni.

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő értlemetlennek tartja a telefonok begyűjtését. Megjegyezte, most is látszik, problémás, hogy az oktatás és mellette az egészségügy is a Belügyminisztérium alá tartozik. Szerinte nem ilyen katonás, hanem sokkal rugalmasabb rendszerre lenne szükség.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója továbbra is kitart amellett, hogy egy jó intézkedésről van szó és az egész ügyet egy politikai hisztáriakeltésnek tartja.

