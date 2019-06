Csörte: Ez a verseny az ellenzékre tartozik

A kormány elkötelezett a foglalkoztatás terheinek csökkentése mellett, ezért számos intézkedést tesz, amelyek közül az egyik legfontosabb a szociális hozzájárulási adó csökkentése - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A Czeglédy-ügy rávilágított arra, hogy meg kell akadályozni az ellenzéket, hogy kimenekíthesse a köztörvényes bűnözőket az igazságszolgáltatás alól – hangsúlyozta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. Bolhacirkusznak tartja az ellenzéki főpolgármester-jelöltek előválasztását a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke. Kósa Lajos Magyarország élőben című műsorunkban kifejtette: a főpolgármesteri posztra jelentkező ellenzéki politikusok epizodisták, akik abban kaptak szerepet, hogy Gyurcsány Ferenc átvegye a vezető szerepet az ellenzéki térfélen. Az MSZP célja az, hogy Karácsony Gergely nyerje meg az ellenzéki előválasztást, ősszel pedig a főpolgármester-választást - mondta Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke. Hazugsággal és szószegéssel vádolja Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője. Súlyos következményekkel jár az, hogy a DK kiszállt Karácsony Gergely mögül és Kálmán Olgát támogatja az előválasztáson - erről Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Polgári Budapest néven mutatta be programját a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöljte, Sermer Ádám. A kormány javaslatai a tudományos intézményrendszer átalakítására, köztük a kutatóhálózat leválasztása a Magyar Tudományos Akadémiáról fenyegetést jelent az akadémiai szabadságra és a kutatói autonómiára - mondta Lovász László, az MTA elnöke. A Párbeszéd parlamenti frakciója az Alkotmánybírósághoz fordul az MTA-t érintő törvénymódosítás miatt és arra kéri a többi ellenzéki pártot, hogy támogassa ezt a törekvést. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását, amelynek egyik célja az iskolaigazgatók nagyobb anyagi megbecsülése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Megkötötték a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszára. Pénzügyi támogatást nyújt a kormány az üldözött nigériai keresztényeknek - közölte a Miniszterelnökség. A rákos megbetegedések visszaszorítására közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Mi Hazánk Mozgalom szerint szükségessé vált a magyar-román alapszerződés felülvizsgálata az úzvölgyi katonatemető meggyalázása nyomán. A Hargita megyei csendőrség megbírságolta Grüman Róbertet, a Kovászna megyei önkormányzat alelnökét arra hivatkozva, hogy a székelyek június 6-i békés tüntetését az úzvölgyi temetőnél nem jelentették be előre a törvényes előírásoknak megfelelően. A román védelmi minisztérium tárgyalást javasolt Magyarországnak a katonai temetők, kifejezetten az úzvölgyi sírkert ügyében, a megbeszélésre a június 24. és 28. közötti időszakot jelölte meg. Az úzvölgyi katonai temető ügye is szerepel a román ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványban, amelyről a parlament várhatóan jövő hét kedden fog szavazni. Az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne, ha nem vette volna fel a közép-európai országokat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Triesztben. Rendkívüli kormányfői találkozót tart holnap Budapesten a négy visegrádi ország. A megbeszélés célja, hogy összehangolják a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák elképzeléseket a közös jelöltekről a kulcsfontosságú uniós posztokra - írta egy cseh lap. Klaus Iohannis román elnök azzal a kéréssel fordult az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökéhez, hogy az Európai Unió tagállamai az uniós értékek és elvek alapján tegyenek konkrét lépéseket a moldovai válság megszüntetésére. Magyarország biztosítson jogorvoslatot a túlzottan elhúzódó polgári és büntetőjogi eljárások által érintettek számára - erre szólította fel a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a magyar hatóságokat. Támogatásáról biztosította Albánia és Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdését Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust és több mint 400 társát egy moszkvai tüntetésen, ahol az Ivan Golunov tényfeltáró újságíró hamis vád alapján való meghurcolásában bűnrészes rendőrök felelősségre vonását követelték. A németek és franciák szerint is a klímaváltozás jelenti a legnagyobb politikai kihívást. Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból. Elvetette a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet tiltó törvényalkotási tervet. A stockholmi fellebbviteli bíróság felmentett egy üzbég férfit, akit márciusban az első fokon eljáró Solna kerületi törvényszék terrorizmus vádjával hét év börtönre, illetve a szabadságvesztés letöltését követően kitoloncolásra ítélt. Új fejezetet nyithat Japán és Irán kapcsolataiban Abe Sindzó japán miniszterelnök teheráni látogatása - hangsúlyozta Haszan Róháni iráni államfő. Azonosították a Hableány kiemelésekor talált negyedik holttestet is - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A kutatásban résztvevők megduplázott létszámmal, a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még négy dél-koreai utast. Lehetnek még áldozatok a Dunából kiemelt Hableányban, ám ezt a vizsgálatot már nem a Terrorelhárítási Központ, hanem a rendőrség végzi el – közölte Hajdu János, a TEK főigazgatója. Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. A Jobbik parlamenti eseti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a dunai hajóbaleset ügyében -jelentette be Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg Taktaharkánynál, amikor egy autó és egy kisbusz összeütközött. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. Ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriadó végéig. Pénteken véget ér a tanév, kezdődik a vakáció. A tömegközlekedésben érvénybe lép a tanszüneti időszak. Ezer köbméter papír és tíz tonna tűzifa gyulladt ki egy komáromi hulladékkezelő telepen - közölte a katasztrófavédelem. Idén már 7256 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a házigazda osztrák csapatot Grazban az Európa-liga arany divíziójának ötödik fordulójában. A kalapácsvető Halász Bence 78,27 méteres teljesítményével olimpiai szintet dobott a lengyelországi Bydgoszczban zajló atlétikai versenyen. A magyar férfi kézilabda-válogatott 21:20-ra legyőzte Szlovákia csapatát Vágsellyén, ezzel csoportelsőként jut ki a jövő januári osztrák, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra.