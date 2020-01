Csörte: Ez a Parlament vizsgálja a mi jogállamiságunkat?

A Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll a gyöngyöspatai romák mögött - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Böröcz László elmondta: a tőzsdespekuláns által pénzelt Esélyt a Hátrányos helyzetű Gyermekekért Alapítvány uszította a helyi cigányokat a település és az állam ellen. Véget kell vetni a börtönbiznisznek -jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc azt mondta, mára 10 milliárdos iparággá vált a börtönbiznisz, amelyen bűnözők, dörzsölt ügyvédek és a Soros-szervezetek gazdagodnak. Több mint félmilliárd forint értékben nyert el építőipari megbízásokat a baksi önkormányzattól a SZEVIÉP-vezéreket felmentő bíró családi cége - írja a Pestisrácok.hu. A lap úgy értesült, hogy a cég azután lett ilyen sikeres, hogy a bírónő, Nóvé Ágnes egy másik büntetőügyben két és fél éves börtönbüntetésre ítélte Baks önkormányzati képviselőjét, az építési vállalkozó Kovács Gábort. Csaknem kétezer józsefvárosi nyugdíjas még mindig nem kapta meg az előző városvezetés által jóváhagyott pénzügyi támogatást - erről a Fidesz kerületi frakcióvezetője beszélt a Hír TV-nek. Néhány ezer forintért vettek rá hátrányos helyzetű embereket Győrben, hogy lejárassák a Fideszt - ezt állítja a nagyobbik kormánypárt helyi alelnöke a nemrég nyilvánosságra került videóról. A Fidesz győri szervezete haladéktalanul feljelentést tesz a legnagyobb videomegosztó portálon megjelent választásos videó miatt – közölte Fekete Dávid, a szervezet alelnöke. Kisfaludy László lett a köznevelésért felelős helyettes államtitkár - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány célja a szegénység felszámolása, és az, hogy egyre többen dolgozzanak, mivel ez jelenti a kiutat a szegénységből - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A kormány és az ITM elkötelezett az út- és vasúthálózat, a közösségi közlekedés eszköztárának folyamatos fejlesztésében, ez az ország gazdasági érdekeit, a magyar emberek, családok biztonságát, kényelmét is szolgálja - mondta Schanda Tamás. Elindul a Magyar Multi Program második köre, március 5-től várják a vállalkozások jelentkezését - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A tavalyinál közel harmincmilliárd forinttal több pénzt fordít idén a kormány szociális ellátásokra - jelentette ki Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Prágába utazik holnap Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Ausztria kancellárjával, Sebastian Kurzcal tárgyalnak a visegrádi államok kormányfői - tájékoztatott Havasi Bertalan. A kormány a következő két hónapban ezer olyan új, magyarországi munkahely létrehozását jelenti be, amelyeket a legmodernebb technológiát alkalmazó indiai cégek hoznak létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Londoni elemzők: elérhette az 5 százalékot a magyar gazdaság tavalyi növekedése, és bár 2020-ban ehhez képest másfél százalékpont körüli lassulás várható, az idei ütem is a magyar gazdaság hosszú távú növekedési potenciálja felett marad. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter támogatásáról biztosította azt a kezdeményezést, hogy a Maldív-szigetek kapjon európai uniós vízummentességet. A politikus Újdelhiben folytatott kétoldalú tárgyalást Abdulla Shahid maldív külügyminiszterrel. Nincs szükségünk arra, hogy Manfred Weber demokrácia-leckéket adjon nekünk - írta közösségi oldalán Novák Katalin. A Fidesz alelnöke arra reagált, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője korábban azt mondta figyelni fogja a magyar kormányfőt a következő napokban, hogy megjavul-e és ha nem, akkor – ha rajta múlik – a Fidesz nem lehet részese az Európai Néppártnak. Politikai paktum miatt támadják újra Magyarországot az európai Parlamentben-jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Magyarország azonnali megbüntetését sürgették a balliberális magyar képviselők az Európai Parlamentben. A Momentumos Donáth Anna azt állította: a kormány lépten-nyomon építi le a jogállamiságot, és szembemegy az európai értékekkel. Az észak-macedón belpolitikai helyzetről, valamint Szkopje uniós elkötelezettségéről tárgyalt Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos és Sztevo Pendarovszki, Észak-Macedónia államfője. Azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel akarja még a nyári helyhatósági választások előtt bevezetni a kétfordulós polgármester-választást a bukaresti jobbközép kormány - közölte a Digi24 hírtelevízió. Lemondott az orosz kormány - ezt maga a miniszterelnök Dmitrij Medvegyev jelentette be, miután Vlagyimir Putyin államfő elmondta évértékelő beszédét. Mihail Misusztyint, a Szövetégi Adószolgálat vezetőjét javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnök a megüresedett miniszterelnöki posztra a parlament alsóházának - közölte a Kreml. A kínai állambiztonsági minisztériumnak folytatott kémkedés gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Németországban és Belgiumban - jelentette a Der Spiegel. Sztéliosz Pécasz görög kormányszóvivő bejelentése szerint a kormány visszaállította a bevándorlás- és menekültügyi minisztériumot, mindössze fél évvel azután, hogy a menekültválság és migrációs áradat kezelését a polgári védelmi tárcához utalta. Történelmi megállapodásnak nevezte az amerikai elnök a Kínával kötendő kereskedelmi egyezményt a Fehér Házban, a dokumentum aláírási ceremóniáján. Elhagyta Iránt Robert Macaire, Nagy-Britannia teheráni nagykövete, akinek kiutasítását javasolta az iráni igazságügyi szóvivő, amiért a diplomata az ukrán repülőgép lelövése miatt tartott kormányellenes tüntetésen vett részt az iráni fővárosban. Új nyomozás indítását jelentette be az egyiptomi főügyész Giulio Regeni olasz diák 2016-os meggyilkolásának ügyében. Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben - derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból. Választási csalás miatt ítéltek el egy Tolna megyei nőt. A legutóbbi országgyűlési voksoláson 100 darab ajánlószelvényen hamisított aláírást. A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen egy nagy létszámú, mintegy 115 000-es állományú kacsatartó telepen is azonosította a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma - közölte a hivatal. Középdöntőbe jutott a magyar válogatott az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 24:18-ra legyőzte az izlandi csapatot, Malmőben. A kötöttfogású Lőrincz Viktor négy ellenfelét legyőzve aranyérmet nyert Rómában a birkózók idei első nemzetközi rangsorversenyén. A Vasas 2:1-es hátrányból fordítva győzte le a vendég UTE csapatát a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjében. A magyar női vízilabda-válogatott 9:8-ra legyőzte Oroszországot a budapesti Európa-bajnokság A-csoportjának rangadóján.