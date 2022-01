Megosztás itt:

A Nap Vitájában vendégünk volt:

Mesterházy Attila, aki azt mondta, hiába vádolta hamisan, mégsem perli be Márki-Zay Pétert és Volner János, aki nemrég úgy fogalmazott: a baloldal emelné az adókat, a rezsiárakat és beengedné a migránsokat. A vitát Pindroch Tamás vezette.

Vitatémák:

Márki-Zay Péter támogatja a vizitdíjat

Lebontaná a határkerítést az ellenzék

Erről legutóbb Niedermüller Péter beszélt. A DK politikusa az ATV-ben megerősítette Gyurcsány Ferenc szavait, ami szerint a kormány migránsokat feltartóztató kerítése, és a migránspolitikája szembe megy Európával. Korábban Márki-Zay Péter úgy nyilatkozott, még az inváziószerű bevándorlásnak is több előnye van, mint hátránya.

3.7 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta

A magyarországi munkanélküliségi ráta a hatodik legalacsonyabb az Európai Unióban – jelentette be a Pénzügyminiszter. Varga Mihály közösségi oldalán posztolta a legfrissebb eredményeket, amely szerint míg 2010-ben a 12 százalékot is meghaladta a munkanélküliség, addig mára ez 3.7 százalékra csökkent. A miniszter azt is közölte, cél a teljes foglalkoztatottság. A közel nulla százalékos munkanélküliségről a balliberális kormányok regnálásuk alatt azt állították, hogy elérése illúzió.

