Csörte: Az ellenzék civilek mögé bújik, mert a saját pártlogójukat is szégyellik

Budapesten minden Fidesz-KDNP-s polgármester- és képviselőjelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat. Elsőként Tarlós István vált hivatalos főpolgármester-jelöltté, miután a jelenlegi városvezetőt a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra nyilvántartásba vette, a Fidesz és a KDNP közös jelöltjeként. Nem alaptalanul mondja Tarlós István főpolgármester, hogy a baloldal közös főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely mögött régi SZDSZ-esek állnak - írja a Magyar Nemzet. A média és a politika világában vannak olyan külföldi bevándorláspárti erők, amelyek a magyar ellenzék támogatásában érdekeltek, és ezt meg is teszik az önkormányzati választás során – mondta Menczer Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közölte: az Európai Bizottság leendő elnöke iránt bizakodó a magyar kormány, de a leköszönő Juncker által vezetett testület részéről további támadásokra számít. „Miért van szüksége Karácsony Gergelynek 72 ezer ajánlásra” - ezt a kérdést tette fel Puzsér Róbert. A független főpolgármester-jelölt választ vár arra is, mire használja a baloldal főpolgármester-jelöltje a budapestiek adatait. Nem kommentálta Dobrev Klára a komáromi DK-s képviselőjelölt Facebook-posztját, amelyben a nyugdíjasokat és a Fidesz szavazókat birkának nevezte. Gyurcsányék azzal, hogy folyamatosan támadják és megkérdőjelezik a magyar határvédelmet, még mindig szembe mennek a magyar emberek akaratával - közölte a Fidesz. 2017-ben még kizártnak tartotta, hogy együttműködjön a baloldallal, most mégis az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként indul Egerben a jobbikos Mirkóczki Ádám. Az önkormányzati választás is az ellenzéki pártok háborújáról fog szólni - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsoréban. Deák Dániel közölte: bár a DK és a Momentum megerősödött a májusi EP-választáson és ezáltal Gyurcsány Ferenc újra az ellenzék vezérévé lépett elő, az azóta eltelt időben azonban a két párt kudarcot kudarcra halmozott és nem tudta megerősíteni pozícióját. Pécsett mind a 18 választókerületben összegyűlt a Fidesz-KDNP-ÖPE képviselőjelöltjeinek az ajánló aláírása - az íveket Vári Attila polgármesterjelölt adta le a helyi választási irodában. Vizsgálat indult az evangélikus egyházban Donáth László lelkész, volt szocialista országgyűlési képviselő állítólagos szexuális zaklatásai miatt - írja az Evangélikus.hu. Megválasztották a Fővárosi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén. KSH: Tovább nőtt a foglalkoztatottak száma, a májustól júliusiig tartó időszakban több mint 4,5 millió ember dolgozott, ez 0,8 százalékkal, vagyis 34 ezerrel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Továbbra is kedvező pályán van a magyar munkaerőpiac - reagált Varga Mihály pénzügyminiszter a Központi Statisztikai Hivatal adataira. Nyelvtanulásra is igényelhető lesz a diákhitel októbertől – közölte Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. Az Inter Traction Electrics Kft. nyert a BKV új autóbuszokra kiírt tenderén, a felek az adásvételi szerződést aláírták, az új buszok márciustól forgalomba állhatnak – írja a Világgazdaság. A fővárosi dugódíj bevezetésével minden felszabaduló parkolóhelyre két fát lehetne ültetni - mondta Gál József, az LMP budapesti képviselője. Több mint egymilliárd forintból fejlesztik a szelektív hulladékgyűjtési rendszert a győri régióban. A Vidékfejlesztési programban megnövelték az erdőtelepítéshez igényelhető jövedelempótló és az ehhez kapcsolódó erdőápolási támogatások összegét és időtartamát - mondta Nagy István agrárminiszter. A mezőgazdasági kibocsátása tavaly elérte a 2720 milliárd forintot, ezzel a legerősebb növekedést érte el Magyarország az Európai Unióban - mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. Több mint háromszáz magyar gyermek iskolakezdését támogatja idén táskákkal és tanszerekkel Kárpátalja 13 településén a Katolikus Karitász. Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői azt kezdeményezték, hogy az erdélyi magyarság politikai szervezetei egy pártokon felüli, a nemzeti konszenzust megjelenítő magyar jelöltet állítsanak a novemberben tartandó romániai elnökválasztásra. Késsel támadt rendőrre egy afgán férfi Bécsben - a rendőrök meglőtték, majd kórházba szállították. 366 Görögországba tartó illegális bevándorlót tartóztattak fel az Égei-tenger törökországi partjainál. A Mediterranea nevű olasz nem kormányzati szervezet (NGO) mintegy száz migránst vett a fedélzetére a Földközi-tengerből. Konstruktívnak nevezte az Európai Bizottság megválasztott elnökével folytatott brüsszeli megbeszélését Trócsányi László biztosjelölt. Ursula von der Leyen annak ellenére kezdte meg az egyeztetést a jelöltekkel, hogy Olaszország a belpolitikai válság miatt még nem adta le delegáltja nevét. Kormánykoalíciót alakít az olasz baloldal, a miniszterelnök Giuseppe Conte ügyvezető kormányfő lesz - jelentette be Luigi Di Maio, az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője a Demokrata Párttal kötött megállapodást. II. Erzsébet brit királynő jóváhagyta Boris Johnson brit miniszterelnök tervét, hogy függesszék fel a parlament ülésezését október 14-ig. Milos Zeman cseh államfő szerint nincs értelme fecsegni az emberi jogok betartásáról, és más országok képviselőinek kioktatása helyett konkrét emberi problémák megoldására kell törekedni. Két rendőrségi ellenőrzőponton is robbanás történt a Gázai övezetben - három rendőr meghalt, többen megsérültek. Kiújultak a harcok a jemeni kormányerők és a dél-jemeni szakadárok között azt követően, hogy az előbbiek megtámadták a dél-jemeni Áden városának keleti részét, és tüzérségi párbajt vívtak a szeparatistákkal. Pápua tüntetőkre nyitottak tüzet az indonéziai biztonsági erők - helyi lakosok szerint hat embert megöltek és sokat megsebesítettek. Az Egyesült Államok 3,3 milliárd dollár értékben ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rakétákat ad el Japánnak. Brazília alapvetően nyitott arra, hogy elfogadja nemzetközi szervezetek és országok támogatását az amazóniai erdőtüzek megfékezésére, amíg az nem sérti a latin-amerikai ország szuverenitását, és a pénzek felhasználását a helyi kormány felügyelheti. Száznál is több önkényes kivégzést hajthatott végre a salvadori rendőrség a bűnbandák elleni akciói során 2014 és 2018 között – közölte a közép-amerikai ország emberi jogi ombudsmani hivatala. 23-an meghaltak és 13-an súlyosan megsérültek egy éjszakai bárban pusztító tűzben a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban. Legkevesebb ketten meghaltak és heten megsérültek egy gázrobbanás következtében a nyugat-ukrajnai Drohobicsban. Kigyulladt egy komp a Fülöp-szigetek déli részén, két utas meghalt és több mint száz embert mentettek ki a lángokban álló fedélzetről az arra járó hajók - közölte a parti őrség szóvivője. Heves esőzések okoztak árvizeket és földcsuszamlásokat Japán délnyugati részén - az ítéletidőben hárman meghaltak. Sikeresen tesztelte Starhopper nevű űrhajója prototípusát a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat, amivel a tervek szerint a jövőben embereket és ellátmányt szállítanának a Holdra és a Marsra. Életének 95. évében elhunyt Lempert Károly Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Elrendelte a Fővárosi Törvényszék annak a magyar állampolgárnak az ideiglenes átadási letartóztatását, aki ellen az osztrák hatóságok egy Bécsben májusban elkövetett emberölés miatt adtak ki európai elfogatóparancsot. Letartóztatta a hétfői nyíregyházi kettős emberölés gyanúsítottját a Nyíregyházi Járásbíróság. Összeütközött három személygépkocsi Debrecenben - az egyiknek a sofőrje, egy 71 éves nő a kórházban belehalt sérüléseibe. Több mint 2,2 millió forintos útdíjcsalást derítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a számítógépes rendszerek adatainak utólagos elemzésével - közölte a hivatal. Szeptember 2-től ismét az iskolai napokon érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok - közölte a Volánbusz. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra kikapott Horvátországtól az Európa-bajnokság csoportkörében. Babos Tímea a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután legyőzte a spanyol Carla Suárez Navarrót, aki az első játszma után feladta a küzdelmet. Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban a negyeddöntőből is futamgyőztesként jutott tovább a Linzben zajló olimpiai kvalifikációs evezős világbajnokságon. Hivatalosan bejelentette visszavonulását Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok birkózó. Átadták a Pécsi Vasutas Sportkör mintegy 1,2 milliárd forintból épült multifunkcionális kosárlabda-munkacsarnokát a baranyai megyeszékhelyen.