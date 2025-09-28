Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó

Szőlő utca - tények - álhírek, és minden, ami mögötte van. Hadházy Ákos, a tüntetők és a pap esete , avagy miért harangoznak a Ferenciek terén? A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Fodor Gábor, Szent-Iványi István, Gajdics Ottó és Kacsoh Dániel vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.