Csörte: A baloldal 12 évvel ezelőtti munkájának eredménye a baj nagyobbítása volt

9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4465 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3339-en már meggyógyultak. Többszázmillió forintos áfacsalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Joób Mártont, az Összefogás Szegedért egyik önkormányzati képviselőjét, Botka László polgármester bizalmasát. A képviselő cégeinél az tűnt fel a NAV-nak, hogy amíg az egyik vállalkozás több mint egymilliárd forintos árbevételt produkált négy év alatt, addig alig maradt nyeresége. Az adóhatóság a túlzottan nagy összegű költségszámlák miatt kezdett vizsgálódni. Provokálják a gyöngyöspataiakat azok a romák, akik megkapták a 100 millió forintos kártérítés eddig kifizetett részét - mondta híradónknak a gyöngyöspataihoz hasonló esetek feltárásáért felelős miniszterelnöki megbízott. Horváth László hangsúlyozta, a többségi lakosság igazságtalannak tartja, hogy azok kaptak kártérítést, akik szétverték az oktatást Gyöngyöspatán, és akik miatt a gyerekeiket el kellett hozni a helyi iskolából. Nem tagadta Dull Szabolcs, hogy Gyurcsány Ferenc feleségét hívogatta a menesztése előtti hetekben. Az Index.hu kirúgott főszerkesztője továbbra is azt állította az ATV-ben, hogy politikai újságíróként beszélt emberekkel. Nyomozás indulhat az Index kirúgott főszerkesztője ellen – közölte a Magyar Nemzet. Üzleti titok megsértése bűntett gyanúja miatt tett feljelentést a IX. kerületi ügyészségen Tényi István. Kormányváltásra készül a Jobbik 2022-ben - mondta a párt parlamenti alelnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Brenner Koloman szerint az új kormány nemzeti, jobbközép lesz a Jobbik részvételével, de azt nem közölte, hogy mely pártok tartoznak oda. Szarvas Koppány Bendegúz monentumos politikus a kormány elleni erőszakos fellépésre buzdított a Facebookon. A Fidesz frakcióvezetője szerint megdöbbentő, hogy valaki a városvezetői székből ilyet mondhat és semmi következménye nincs. Kocsis Máté szerint, ha Pikó Andrásnak, a VIII. kerület „hazudozós, balfácán polgármesterének lenne minimális tekintélye legalább a sajátjai között, páros lábbal rúgná ki az önkormányzatból ezt a vállalhatatlan Lenin-fiút”. A baloldal nem a magyar emberek védelmére szerződött, hanem idegen hatalmakat szolgál - mondta a KDNP szóvivője. Nacsa Lőrinc közölte: a baloldali politikusok ezért akarják ellehetetleníti, hogy az emberek elmondják a véleményüket a nemzeti konzultációban. Este 10 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva a szórakozóhelyek Erzsébetvárosban. Niedermüller Péter becsapta a választókat – mondta Garai Dóra, az Élhető Erzsébetváros Egyesület önkormányzati képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Karácsony-féle tétlenkedés miatt Budapest letérhet a fejlődés útjáról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Bagdy Gábor. A 2010 és 2019 közötti főpolgármester-helyettes a lapnak elmondta: a főpolgármester bármikor hozzáférhet 180 milliárd forintnyi forráshoz, amiből felújíthatnák a Lánchidat. A kormány intézkedéseinek köszönhetően több mint 260 ezer ember munkahelye maradhatott meg a koronavírus-járványban - mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Egyedül Dull Szabolcs, az Index elbocsátott főszerkesztője mondott nemet arra, hogy beszámoljon az Írdalá.hu kampánynyitásról, és segítse a székely ügyet – mondta Pesty László kampányfőnök a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Több ezer testvértelepülési kapcsolat állhat a székely petíciós kampány szolgálatába, és ez sokat segíthet abban, hogy további négy országban elérjék a törvényben meghatározott aláíráslimitet - írja a Magyar Nemzet. Felszámolt a francia rendőrség egy illegális migránstábort Párizs egyik peremkerületében, Aubervilliers-ben, mintegy 1250 kelet-afrikai, afganisztáni illegális bevándorlót szállítottak el szükségszállásokra autóbuszokkal. A világon 16,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 662 ezer, a gyógyultaké 9,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az elmúlt 24 órában 173 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában, a legtöbben Bécsben kapták el a fertőzést. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, ismét ezer fölött van az egy nap alatt azonosított betegek száma, velük együtt az eddig igazolt fertőzötteké pedig már meghaladta a 67,5 ezret. Romániában az elmúlt 24 órában 1182 embernél mutatták ki a koronavírust, újabb 30 halálesetet jelentettek, meghaladta a 19 500-at az ismert aktív esetek száma. Belgiumban a koronavírus-fertőzések átlagos száma napi 328-ra emelkedett a július 19. és július 25. közötti időszakban, ami 70 százalékos növekedést jelent az előző hét adataihoz képest. Hollandiában a hivatalos adatoknál csaknem kétszer nagyobb lehet a koronavírus-járvány halálos áldozatainak valódi száma - közölte a holland statisztikai hivatal. Megszavazta a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet meghosszabbítását október 15-éig az olasz felsőház. WIdO kutatóintézet: Németországban meghalt minden ötödik, koronavírussal fertőzött beteg, aki kórházi kezelésre szorult február vége és április közepe között, a lélegeztetőgépekre kapcsoltak közül csak minden második paciens élte túl a betegséget. Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma az északnyugat-kínai, zömében ujgurok és más muszlim etnikai kisebbségek lakta Hszincsiang tartományban, nőtt az újonnan regisztrált esetek száma Dél-Koreában is. Az év végén vagy 2021 elején kezdődhet meg az orosz Vektor kutatóközpont által a Covid-19 ellen kifejlesztett vakcina tömeggyártása - jelentette ki az Állami Virológiai és Biotechnológiai Vektor Intézet vezetője. Megkezdődött a muszlim hívők mekkai zarándoklata Szaúd-Arábiában, a többnapos szertartáson csak a királyságban élők egy kis csoportja vehet részt, a koronavírus-járvány elleni harc miatt több korlátozás vár rájuk. Az Egyesült Államok heteken belül megkezdi a korábban bejelentett csapatcsökkentést Németországban - jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Visszavonták az önálló kormányzásra vonatkozó igényük bejelentését a dél-jemeni szakadárok, és közölték, hogy készek újrakezdeni a tárgyalásokat a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal a hatalom megosztásáról. Nagy-Britannia szoros figyelemmel fogja kísérni a szeptemberi hongkongi törvényhozási tanácsi választásokat - jelentette ki Dominic Raab brit külügyminiszter kínai hivatali partnerével, Vang Jivel folytatott telefonbeszélgetése alkalmával. Katonák és rendőrök meggyilkolására készülő iszlamista terroristákat fogtak el Szentpéterváron - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Őrizetbe vették a Wagner Group nevű orosz biztonsági magáncég 32 külföldi zsoldosát a fehérorosz hatóságok Minszk közelében - jelentette a BelTA állami hírügynökség. Az amerikai kormányzat az ohiói Clevelandbe, a michigani Detroitba és a wisconsini Milwaukee-ba szövetségi rendfenntartó erőket küld. Feloldották a Hejcénél 2006-ban lezuhant szlovák katonai repülőgép vizsgálati anyagának titkosítását, a jegyzőkönyv tartalmát pénteken teszik közzé - közölte a TASR hírügynökség. 826-ra nőtt Jordániában az ételmérgezéssel kórházba szállítottak száma, és egy ötéves gyerek meghalt, miután romlott húst ettek ugyanabban az étteremben. Két török embercsempészt és 21, magát szír állampolgárnak valló illegális bevándorlót fogtak el a rendőrök az M1-es autópályán, Győr térségében. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség vádiratában a férfival szemben, aki tavaly decemberben machetével ölt meg egy gyermekeit védő édesanyát a főváros X. kerületében - közölte a fővárosi főügyész. Vádat emeltek egy rendelőintézetben dolgozó nővel szemben, aki az informatikai adatok megváltoztatásával huszonötmillió forintot sikkasztott el - közölte a Pest Megyei Főügyész. Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki bűntársaival két kecskeméti céghez betörve több mint 38 millió forintot lopott el. Félmilliárd forintot meghaladó kárt okozhattak a hétvégi viharok, intenzív esőzések, a biztosítók további kárbejelentésekre számítanak. Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőt választotta elnöknek a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete. Hatszáznál is több vitorlást várnak a szervezők a csütörtök reggel 9 órakor rajtoló 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra - mondta a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke. A szervezők jövő péntekig határoznak arról, hogy megtartják-e idén az áprilisról október 4-re halasztott London Marathont. Pozitív lett a koronavírustesztje a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjére készülő Sevilla egyik játékosának.