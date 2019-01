Általános sztrájk, utcai tüntetések, ellenállás, polgárháború – ezt sürgeti az ellenzék az év első napjaiban, amely ma is hoppon maradt a Parlamentben, és láthatóan egyre frusztráltabb. Gyurcsány Ferenc a Jobbikkal hirdetett lázadást, Szél Bernadett pedig Orbán Viktor verőlegényeiről vizionált. Közben az ellenzéki előválasztás is elrajtol. Idén sem fogunk unatkozni, ma is van miről vitázni.

Vendégek:

Nagy Ervin politológus

Böcskei Balázs politikai elemző

Lánczi Tamás politikai tanácsadó

Szakonyi Péter, a Napi.hu szerkesztője