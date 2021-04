Győrfi Pál: A segítség az egészségügyi dolgozóknak is fontos!

Átlépte a négymilliót a beoltottak száma Magyarországon - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Szombattól éjfélre módosul a kijárási tilalom, a boltok és vendéglátóipari egységek pedig este 11-ig lehetnek nyitva - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények. 2365 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 779 348 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 540 főre emelkedett. Minden oltóanyag hatásos és biztonságos, amelyet a magyar lakosság rendelkezésére bocsátanak - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília arra kérte az oltásra várókat, ne válogassanak a vakcinák között, mert aki válogat, megfertőződhet, és nem tudhatja, milyen kimenetele lesz a betegségnek. Mostantól már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet regisztrálni az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A 16-18 évesek oltása május 10. után kezdődik majd Pfizer-vakcinával - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Terheléses támadás érte a koronavírus elleni védőoltásokhoz időpontfoglalást biztosító informatikai rendszert, ezért leállt a vakcinákra való jelentkezés lehetősége - közölte Kiss Róbert alezredes. Gyurcsányék ismét csak bizalmatlanságot akarnak kelteni a vakcinákkal szemben azt sugallva, hogy az egyik jobb mint a másik - mondta a KDNP frakciószóvivője. Az átláthatóság legitim és demokratikus elvárás, ezt az állítást több nemzetközi fórum mellett az Európai Unió Bírósága is elismeri - írta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Szabályosan gazdálkodott a Fidesz és a KDNP 2018-2019-ben, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották a jogszabályi előírásokat, ezzel biztosították a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát - közölte az ÁSZ. Újabb öt egészségipari beruházás valósulhat meg több mint 4,5 milliárd forint értékben 3 milliárd forint kormányzati támogatással az Egészségipari Támogatási Programban - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Nagy számban jelentkeztek a Kárpát-medencéből a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetem által indított szakokra - közölte az intézmény. Győr-Moson-Sopron megyében 109 templom újulhat meg 1 milliárd 660 millió forint kormányzati támogatásból - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Meghaladta a 100 milliárd forintot az erdőtelepítésre odaítélt források nagysága - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Meg kell állítani a méhek pusztulását, mert a fogyatkozásukkal az élelmiszerellátás is bajba kerülhet - közölte az Agrármarketing Centrum. Magyarország és Pakisztán sikerrel teljesíti azt az öt előfeltételt, amely a két állam közötti üzleti együttműködés fellendítéséhez szükséges - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Iszlámábádban. Szijjártó: 50 millió dolláros kötöttsegélyhitel-programot indít Magyarország azzal a céllal, hogy magyar cégek orvosi műszereket, vízipari szolgáltatásokat, illetve az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó technológiákat értékesíthessenek a pakisztáni piacon. A csíksomlyói hegynyeregben tartják meg az idei pünkösdszombati búcsús nagymisét - közölte közösségi oldalán a csíkszeredai polgármesteri hivatal. Fokozott rendőri jelenléttel készülnek Romániában az ortodox húsvétra: a belügyminisztérium 26 ezer rendőrt, csendőrt, határrendészt és tűzoltót helyezett készenlétbe. Az EU csalódottságát fejezi ki a palesztin választások elhalasztása miatt, a voksolás új időpontjának kiírását sürgeti, és arra szólítja fel Izraelt, hogy tegye lehetővé a választások megtartását az egész palesztin területen. A világon 150,1 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 87,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Európai uniós engedélyt kért a Pfizer és a BioNTech az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájuk alkalmazására a 12-15 éves korosztályban. A török gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyezte a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Kína ötvenezer adag Sinopharm oltóanyagot adományozott a koronavírus ellen Bosznia-Hercegovinának. Horvátország könnyít a koronavírus-járvány miatti beutazási feltételeken, és már egy oltással is engedélyezi a határátlépést - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Ukrajnában már több mint 44 ezren haltak bele a vírus okozta betegségbe. Az egyik vezető brit járványügyi szakértő szerint Nagy-Britanniában már nem országos kiterjedésű a koronavírus-járvány. New York városa azt tervezi, hogy több mint egy évvel a koronavírus miatti bezárások és korlátozások elrendelése után, július 1-jén „teljesen újranyílik” - jelentette ki Bill de Blasio polgármester az MSNBC amerikai televíziónak adott interjújában. Kész közvetíteni a kirgiz-tádzsik határkonfliktus ügyében Vlagyimir Putyin elnök - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak. Varsó szerint nem szándékos légtérsértést követett el az a Mi-24-es lengyel harci helikopter, amely péntekre virradóra rövid időre berepült fehérorosz terület fölé. Az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa június 8-án hoz ítéletet a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok fellebbezése ügyében. Hegyeshalomnál átmenetileg szünetel a nemzetközi vonatforgalom, emiatt egyes vonatok Győrtől és Győrig kerülő útvonalon közlekednek - tájékoztatott a Mávinform. Holtan találtak egy férfit egy XVI. kerületi családi házban; az esettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói elfogtak egy nőt és egy férfit. Több százezer forintot csalt ki kilenc embertől egy csaló, aki azt használta ki, hogy hasonlít egy volt válogatott labdarúgóra - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. ITM: Gyorsabban és kényelmesebben ingázhatnak Solymárról Budapestre a diákok és a munkába igyekvők május 1-jétől a 64-es busz módosuló menetrendjének köszönhetően. Meghalt egy idős asszony, akit egy quados gázolt el Zalaszentgrót zalakoppányi településrészén - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A katasztrófavédelem kéményseprői szombaton kezdik a budapesti kémények ellenőrzését. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3200 köbméter, 650 tonna út menti illegális hulladékot gyűjtött össze tavaszi hulladékgyűjtési kampányában április 12. és 16. között. Már szombaton megnyithat a budapesti állatkert, a szabadtéri bemutatóhelyek, a belső terek és az állatházak nagy része szinte mind látogatható lesz, néhányat közülük azonban egyelőre még zárva tartanak - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert. Úgynevezett visszaosztott kvótát kapott Magyarország a tokiói olimpia női 200 méteres kenuversenyére - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség. A Dunaújváros ötméteresekkel 15:14-re jobbnak bizonyult az orosz Dinamo Uralocskánál a női vízilabda Euroliga budapesti négyes döntőjében, így fináléba jutott. A magyar férfi kézilabda-válogatott szombati mérkőzése még zárt kapus lesz, vagyis a horvátok elleni Eurokupa-összecsapást nézők nélkül rendezik meg Veszprémben. A spanyol, az ukrán, a skót és a feröeri együttes lesz a magyar női labdarúgó-válogatott ellenfele az ősszel rajtoló világbajnoki selejtezősorozatban.