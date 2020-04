Credo: Napjaink hősei

Hősökként beszélnek róluk, de ők ezt visszautasítják. Emberek, törékeny, fáradt, de csodálatos emberi lények ők, akik páratlan teljesítményre képesek, ahogy erről a koronavírus-vészhelyzetben tanúságot tettek. Tapasztalt orvosokban, pszichológusokban, ápolókban is a járvány ideje alatt megváltozott valami, az életről és a halálról alkotott kép.

A kettő közti szűk mezsgyét látva sokan döntöttek úgy, hogy elmondják a világnak, amit ők nap mint nap a krízishelyzet során tapasztalnak. Szavaik és könnyeik pontosan bemutatják, mit éreznek legbelül, a lélegeztetőgépek szüntelen zakatolása közben.

„Még csak egy hónapja, hogy kihirdette a WHO a világjárványt a koronavírussal kapcsolatban, de ezalatt az egy hónap alatt teljesen megváltozott az életünk a kórházban. Nem csak a kórházban, de a saját életünk otthon is. Az eddigi rend helyett egy teljesen más rend lépett életbe. A kórházban olyan katonai fegyelem alakult ki, hogy itt senkinek nem lehet egyéni ötlete vagy véleménye. Mi tényleg követjük az utasításokat, de ennek az a célja, hogy védjük az embereket a betegségtől”

- mondta Dr. Rojkovich Bernadette, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa, a Magyar Biogenetikai Társaság elnöke.

„Én gyerek intenzív gyógyász vagyok, tehát valójában legsűrűjében küzdöttem végig az életem jó részét a gyógyításnak, ahol hasonló szituációk között gyerekek elvesztését és nagyon súlyos beteg gyerekek meggyógyítását éltem meg és azt tudom mondani, hogy a vezérlés ebben a hivatásban és az ápolói hivatásban döntő mértékben belülről jön. Akármit is gondol a társadalom az orvosokról, ápolókról a legtöbben belülről vezéreltek és felülről vezéreltek, nem véletlenül vannak sokan hitben élők ezekben a szakmákban”

- fogalmazott Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese.

„Jelen pillanatban több osztályban is visszafogott tevékenység történik és végeredményben mi is beálltunk a sorba és várjuk valóban az irányítást és oda megyünk, ahova vezényelnek bennünket. A belgyógyászatban sajnos történt, ami történt. Nagyon sok idősotthonnak vagyunk mi a szolgálatában. A mi ellátási területünk több, mint 10 nagyon nagy számú idősotthon létezik és sajnos onnan kerültek be olyan emberek, akik miatt aztán le kellett zárni a belgyógyászati osztályunkat”

- mondta Kozma Imre, a Betegápoló Irgalmasrend Magyarországi vezetője, a magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke.

Teljes adás:

HírTV