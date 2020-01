Credo: „A mennyország létezik”

– kérdezte Földi-Kovács Andrea műsorvezető.

„Igen, voltak olyan betegek, akik beszéltek fantasztikus látomásokról, amelyekben részük volt, amikor a halál közelében voltak és valóban a konvencionális neuro – tehát idegtudományi felfogás híve voltam, hogy csak a valós világ az érezhető világ létezik és azt gondoljuk, hogy az agy az, ami az eszméletet megadja és az egész tudományos közösség pedig most már egy új fajta szintre emelkedik ennek megértésében, hogy milyen is az értelem és milyen is az agy működése, ezért volt ez egy ilyen kivételes utazás különösen a saját tapasztalatomat figyelembe véve párhuzamosan azzal, amin a tudományos közösség is átmegy, ami egy forradalomnak nevezhető.”