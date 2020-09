Címlap: Ne cseréljük össze a szerepeket!

Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő közölte: van egy haditervszerű intézkedési tervük arra, hogy ha nő a koronavírusos megbetegedések száma, és nő az igény a kórházi ellátásra, akkor hogyan alkalmazkodik ehhez az egészségügy. 941 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 111-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat idős, krónikus beteg, így a halottak száma 669 főre emelkedett, 4240-en pedig már meggyógyultak. A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A baloldal hazug állításaival, riogatásával ellentétben, a magyar egészségügy felkészült a koronavírus-járvány második hullámának kezelésére - tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériumának az MTI-hez eljuttatott közleménye. A baloldal újra és újra bebizonyítja, hogy nem lehet rá számítani a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta: az ellenzék pontosan ott folytatja a viselkedését, ahol a járvány első hullámánál abbahagyta, akkor ugyanis kamu videókat gyártottak, most pedig kamuhíreket közölnek. 3 héttel a tanévkezdés után még nem robbant be a koronavírus-járvány az oktatási intézményekbe. A Magyar Nemzet kérdésére a szakminisztérium közölte: több mint 13 ezer telephely közül csak 14 helyen - 13 óvodában és egy iskolában - van rendkívüli szünet. Hárította Karácsony Gergely az Informátor tanácsadóira vonatkozó kérdéseit. A Hír Tv információi szerint a főpolgármesteri hivatal 41 tanácsadót alkalmaz és ez havonta körülbelül 30 millió Ft-ba kerül. Elvtelenség, hogy míg korábban az antiszemitizmus ellen harcolt, most már egy antiszemita jelöltet támogat az MSZP - szögezte le Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója. Még jelentéktelenebb párt lesz az MSZP a hétvégi tisztújító kongresszusa után - írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Tóth Bertalan újbóli elnökké választása esetén többnyire súlytalan emberekkel venné körül magát. Már egy hónappal a tüntetés előtt egyetem-foglalásról és blokádról szóló tábort szervezett a Színművészeti a hallgatóknak - tudta meg az Origo. A portál információ alapján az intézmény kommunikációs vezetője augusztus 5-én körlevélben szervezett a diákok között egy négynapos nyári szabadegyetemet, amelyen a közreműködők között ott volt Gulyás Márton és Misetics Bálint is. A gazdaság érdekében most az a legfontosabb, hogy a működőképesség fenntartása mellett a legtöbb ágazatban megtörténhessen az újraindulás - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Erős nemzeti vállalkozások nélkül nincs erős nemzetgazdaság - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben, a V-Híd Építő Zrt. gépbemutatóval egybekötött születésnapi rendezvényén. A munkanélküliség elleni harcban részt vevő vállalatok számíthatnak a kormány támogatására - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kazincbarcikán, a Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft. szerződésátadási ünnepségén. Minden veszélybe került munkahelyet meg kell védeni, és minden megszűnő helyett újat kell teremteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Augusztusban az idén először ismét több mint 4,5 millióan dolgoztak - jelentette Heti monitor című kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal. Meg kell őriznünk a magyar gazdaság működőképességét, amelyben a turizmusnak, és az üzleti utazásoknak kiemelt szerepe van - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Minden idők legnagyobb otthonteremtési programját szeretné miniszterként megvalósítani Novák Katalin. Az eddigi család és ifjúságügyért felelős államtitkár erről az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülésén beszélt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei 1,8 milliárd forintból újulnak meg, a felújítások az összes megyét érintik - jelentette be Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. A kormány terve, hogy a meglévő kerékpárút hálózat fejlesztésével, 2030-ra 15 ezer kilométeresre bővüljön a teljes hálózat - hangsúlyozta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Azok a fejlesztések, amelyek a Rábavidéken a magyar kormány támogatásával megvalósulnak, a Magyarországon élő szlovén nemzetiség megmaradását, identitásának és kultúrájának megőrzését segítik - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár. A legtöbb illegális bevándorló idén Algériából és Tunéziából érkezett Európába - közölte Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója az M1-en. Már több mint ötezer ember költözött át az utóbbi napokban a leégett leszboszi táborból a Kara Tepében kialakított új sátortáborba, és ma reggel is több százan várakoztak a belépésre - jelentette a görög közszolgálati televízió. Az Európai Unió különtámogatást hagyott jóvá Görögország és a Bulgária számára határvédelmük megerősítésére - közölte az Európai Bizottság. Kisebbségi kabinetet alakíthat a lengyel kormánykoalíció vezető pártja, a Jog és Igazságosság - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő a tervezett kormányátalakításról folytatott egyeztetések kapcsán. Az Európai Unió elvárja Oroszországtól, hogy felszámolja a krími tatár közösségre gyakorolt nyomást, valamint azt, hogy biztosítsa a nemzetközi emberi jogi normák betartását a félszigeten - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálata. Az Európai Unió 150 millió euró összegű pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak és az Egyesült Királyságnak az alapvető fontosságú orvosi termékek, felszerelések, az egészségügyi személyzet és a betegek európai szállításához. Már 30 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 944 ezer, a gyógyultaké pedig 20,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság újabb megállapodást kötött a Sanofi-GSK gyógyszercégekkel, 300 millió adag, hatékonynak ígérkező, koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására. Nem kell karanténba vonulniuk, csupán az egészségügyi minisztérium oldalán található kérdőívet kell kitölteniük azoknak a szerbiai állampolgároknak, akik péntek 18 óra után térnek haza valamely, veszélyesnek nyilvánított országból. Romániában újabb 1527 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 110 ezret a beazonosított fertőzöttek száma. Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint csütörtökön 137-tel 4195-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye. Ismét rekordot döntött a koronavírus miatti Covid-19-járvány újonnan regisztrált fertőzötteinek száma csütörtökön Szlovákiában. Tovább romlik a járványhelyzet Csehországban és meredeken nő a koronavírus-fertőzöttek napi száma. A laboratóriumi vizsgálatok csütörtökön 3130 személynél mutatták ki a fertőzést. Szigorítják a fertőzésvédelmi előírásokat a német szövetségi parlamentben, miután megfertőződött egy képviselő az új típusú koronavírussal - jelentette a hírportálján a Der Spiegel című hírmagazin. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 5905-tel 1 091 186-ra emelkedett. Korlátozzák a szabad mozgást a madridi autonóm közösség hét településén, valamint a főváros hat kerületében a jövő héttől a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök. Izland fővárosában és környékén bezárnak a kocsmák a koronavírus -járvány fékezése végett, de egyelőre csak négy napra - jelentette be a szigetország egészségügyi minisztere. Az iraki egészségügyi minisztérium pénteken 4305 újabb, igazoltan koronavírus-fertőzöttről adott hírt, ezzel számuk 311 690-re nőtt a közel-keleti országban. Alejandro Giammattei guatemalai elnök közölte, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. Rekordot döntött Nepálban péntekre a koronavírussal fertőzöttek napi száma, már meghaladja a kétezret - adta hírül az ország egészségügyi minisztériuma. Az utóbbi 24 órában több mint ezer haszid zsidó zarándok tért vissza Fehéroroszország területére, miután több napot töltöttek a fehérorosz-ukrán határon két határátkelő között abban a reményben, hogy bejuthatnak Ukrajnába. Az Európai Unió Fehéroroszország elleni esetleges szankcióira a minszki vezetés megfelelő válaszlépéseket fog tenni, amelyek érinthetik az országban akkreditált külföldi tudósítók tevékenységét is - mondta Uladzimir Makej fehérorosz külügyminiszter. Felgyújtotta magát egy férfi a fehéroroszországi Szmaljavicsi város egyik rendőrőrse előtt - közölte a fehérorosz belügyminisztérium. Újra indulhat a nyolc hónapja szünetelő líbiai olajexport - jelentette be Halífa Haftar tábornok. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint szeptember 12-én megölte a lakótársát, majd a holttestet egy kútba dobta - tájékoztatta a bíróság szóvivője. Jogerősen nyolc, illetve hat év fegyházbüntetéssel sújtott a Pécsi Ítélőtábla jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való, bűnszövetségben elkövetett visszaélés miatt két pécsi férfit. Mától szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe Budapesten a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A hétvégén végzi az FKF Nonprofit Zrt. az Árpád híd mosását, ezért részlegesen lezárják az egyik forgalmi sávot. A belga Standard Liege-zsel vagy a szerb Vojvodinával játszik idegenben a MOL Fehérvár FC a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe kerülésért, amennyiben előzőleg túljut a Reims csapatán. Róbert Mak személyében szlovák válogatott labdarúgót igazolt az OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros. Férfi kézilabda NB I: HEDO B.Braun Gyöngyös - Budakalász 34:31; Grundfos Tatabánya KC-Ferencvárosi TC 24:27 lmarad a norvég Vipers Kristiansand és a Ferencváros szombati mérkőzése a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, mert a magyar csapat két játékosa megfertőződött a koronavírussal. Hét játékosnak pozitív lett a koronavírus-tesztje a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő PVSK-Veolia csapatánál, ezért elmaradnak a felkészülési mérkőzések is.