Címlap: Magyarországon felkészültek arra, hogy hagyományos módon kezdjék meg a tanévet

Elindult az iskola, elindult az oktatás, de sem a diákok, sem a pedagógusok nem tudják, hogy mire számítsanak. Most, hogy becsöngettek szeptember elsejével, mit gondoltok, jó ötlet volt így elindítani az oktatást így Magyarországon? – kérdezte M.Dobos Marianne.

Mindenféleképpen el kellett indítani az oktatást szerintem, hiszen a diákok már máricus óta nem voltak iskolában és azért ez hosszú idő. Meg kell próbálni, de az, hogy a járvány-helyzet, hogy alakítja a jövő zenéje és ha úgy adódik nyilvánvalóan visszavonják az iskolába járást, de meg kell próbálni. Erre a kormány fel is hívta a figyelmet, hogy fel kell most készülni a személyes kontakt-órákra és arra is, hogy lehet, hogy lesz távoktatás is, de a puding próbája az evés, tehát ezt most muszáj volt meglépni