Címlap: Lehet nőiesíteni a Gyurcsány-programot?

2584 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett. Már több mint 3 millió 870 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 822 ezren a második adagot is megkapták. Az Európai Unión belül kiemelkedő a magyarországi oltások sebessége, Máltával együtt vezetjük az európai rangsort - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, az oltásnak köszönhető, hogy elkezdődött az újraindítás. A beoltottak száma pénteken elérheti a négymilliót, így a kormány korábbi döntésének megfelelően életbe léphet a korlátozások feloldásának újabb üteme. A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a védettségi igazolványok elismeréséről - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány az ötmillió oltás elérésekor - várhatóan május harmadik hétvégéjéig - szeretné feloldani a lakodalmakra vonatkozó tilalmat - közölte Gulyás Gergely. A járvány harmadik hullámának csökkenő szakaszában vagyunk, így az újraindítás újabb lépései lehetségesek - mondta az országos tiszti főorvos. Újra látogathatók az idősotthonok, de csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élhetnek a látogatás lehetőségével, az ilyen személy magával vihet a találkozóra a 18 évnél fiatalabb gyermeket is - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a teljes védettséghez szükséges felvenni mindkét adag vakcinát. Tartós védettség csak két oltás után alakul ki - közölte Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Egészen elképesztő, bizarr tünetekkel találkozni azok között a betegek között, akik poszt-Covid szindrómával kerülnek kórházba – mondta Zacher Gábor Magyarország élőben extra című műsorunkban. Látásromlást, hallásvesztést, szívizomgyulladást eredményezhet a betegség, sőt kísérő jelenség lehet a pszichés állapot megváltozása is - figyelmeztette a toxikológus azokat, kik még mindig úgy gondolják, hogy nem kérnek a koronavírus-elleni oltásból. A védettségi igazolvány a legtöbb helyen kötelező belépő lesz, és nagyban fogja korlátozni, hogy egy adott helyre kik mehetnek be - mondta Szentkirályi Alexandra Magyarország élőben című műsorunkban. A kormánysóvivő közölte, pénteken elérhetjük a 4 millió beoltottat, és szombattól léphetnek életbe az új szabályozások. Továbbra is fontos fenntartani a járványügyi készültséget, amely őszig megadja a kormánynak azt a felhatalmazást, hogy hatékony és gyors döntéshozatallal tudjon lépni – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Minden készen áll ahhoz, hogy hétfőn elkezdődjenek az érettségi vizsgák, a kormány döntése értelmében néhány kivétellel csak írásbeli vizsgák lesznek az egészségügyi óvintézkedések betartásával - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. A kormány célja, hogy az áldozatsegítő központok 2025-re országos hálózatot alkossanak - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. KSH: Februárban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 9,5 százalékkal emelkedett. Tovább bővíti mátészalkai tejipari gyárát a holland tulajdonú FrieslandCampina Hungária Zrt., az 5,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 980 millió forint támogatást ad - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A megújuló energiával és az energiahatékonysággal összefüggő tapasztalatokról egyeztetett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szerb Bányászati és Energetikai Minisztérium államtitkáraival. Áder János köztársasági elnök szerint a hazai szén-dioxid-elnyelő kapacitás növelése érdekében gyarapítani kell az erdősített területek nagyságát, erre jó módszer lehet a fasorok telepítése az utak, vasutak mentén. A koronavírus-járványról és diplomáciai kérdésekről egyeztetett telefonon Orbán Viktor miniszterelnök és Hszi Csin-Ping kínai elnök. Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, amely kötelezi az internetes platformok üzemeltetőit, hogy a terrorista propagandát felfedezésüktől számítva egy órán belül töröljék. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője mérföldkőnek nevezte a rendelet elfogadását a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadta a koronavírus elleni beoltottságot igazoló dokumentumról kezdődő tárgyalásokra vonatkozó álláspontját. A képviselők leszögezték, hogy a járvány ideje alatt használni tervezett igazolványnak megkülönböztetés nélkül kell biztosítania a szabad mozgást Európában. A világon 149,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 86,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában május 5-től a fertőzési rátától függetlenül valamennyi végzős diák visszatérhet az iskolapadokba minden olyan településen, amelyet nem helyeztek vesztegzár alá. Romániában is megjelent a koronavírus egyik indiai mutánsa, amely viszont nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal - közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium. Észak-Macedóniában kinyithattak a kávézók és éttermek teraszai, Szerbiában nem enyhítenek a május 1-jei és az ortodox húsvéti ünnepekre. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 11 600, az előző napinál mintegy kétezerrel több új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma megközelítette a négyszázat. Olaszországban meghaladta a 120 ezret a koronavírus-járvány halottainak szám. Várhatóan júniustól lehet oltani az EU-ban a 12-15 éves korosztályban a Pfizer/BioNTech-vakcinával - mondta a német cég vezérigazgatója. Lassul az új típusú koronavírus-járvány Németországban, a vírus okozta betegségtől védelmet nyújtó oltások beadásának kampánya gyorsul - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. Franciaországban május 19-én a vendéglátóhelyek teraszainak és a kulturális intézmények újranyitásával kezdődik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása - jelentette be Emmanuel Macron államfő. Megjelent Izrael különböző részein is a koronavírus indiai változata, de továbbra is folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma. Oroszország nem hagyja válasz nélkül Csehország és Bulgária alaptalan és provokatív vádjait - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Csehország április 17-én azzal vádolta meg Oroszországot, hogy szakszolgálatai felelősek a vrbeticei hadianyagraktárban 2014-ben bekövetkezett robbanásokért, majd kiutasított 18 orosz diplomatát. Bulgária főügyészsége hat orosz állampolgárt gyanúsít azzal, hogy 2011 és 2020 között négy robbanást szervezett meg az ország fegyvergyáraiban. Megzavarta egy amerikai hadihajó a kínai haditengerészet Tajvan közelében és a Dél-kínai tengeren végzett gyakorlatát - közölte a kínai védelmi minisztérium szóvivője. A NATO megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból - közölte az észak-atlanti katonai szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel. 24 illegális bevándorló holttestét szállították Tenerifére a spanyol hatóságok. Valamennyien egy nyílt vízi átkelés során vesztették életüket. A Kanári-szigetekre tavaly 8-szor több migráns érkezett, mint 2019-ben. Első fokon 2,5, illetve 4,5 év börtönre ítéltek két moldovai férfit, akik mások által Magyarországra juttatott migránsokat próbáltak továbbszállítani az országhatártól tavaly nyáron. A klímacélok eléréséhez szükséges a vasúti közlekedés arányának növelése és a közúti közlekedés zöldítése - hangsúlyozta Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Átadták Magyarország első mobil hidrogén-töltőállomását Budapesten, a Linde Gáz Magyarország Zrt. telephelyén. BKK: Az ünnepnapok kivételével a májusi hétvégéken a 3-as metró továbbra is csak az északi szakaszon jár a vonalon zajló felújítási munkák miatt. Hármasikrek születtek Miskolcon, az édesanya két fiúnak és egy lánynak adott életet. Női kézilabda NB I: Motherson Mosonmagyaróvári KC - Érd 28:24 Férfi vízilabda ob I: Szolnoki Dózsa - FTC-Telekom Waterpolo 7:11 Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK - Újpest FC 0:0 A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy készül, hogy a MOL Magyar Kupa hétfői döntőjében már lehetnek nézők a Puskás Aréna lelátóján.