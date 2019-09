Címlap: Ismét nem tudtunk meg több információt Karácsony Gergely terveiről

Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője a műsorban a következőket mondta:

„Karácsony Gergely ugye most már sokadszorra próbált meg programot hirdetni, de annak ellenére, hogy állandóan a bal oldaltól lehet azt hallani, hogy itt szakmaiságról van szó, program kell. Azzal támadják a Fideszt, hogy nincsen írott programja, ahhoz képest most nem tudtunk meg sokkal többet, se Karácsony Gergely programjáról, se egyébként a többi jelöltnek a programját nem ismerjük, állítólag Berkinek lesz, ott van Puzsérnak a sétáló Budapest. Konkrétan ennyit is tudok pedig azért követem a napi politikát. Egy dolog biztos, mindhárom ugyanaz a vicc kategória, csak annyi köztük a különbség, hogy Karácsony Gergely mögé még pártok is beálltak.”

Jobbágyi Zsófia, a Magyar Hírlap lapszerkesztője mindehhez hozzátette:

„A Sétáló Budapest!” egyébként egy abszolút kidolgozott, az más kérdés, hogy nem megvalósítható. Kálmán Olgával kapcsolatban nekem viszont az tűnt föl, hogy annyira nem volt barátságos, kicsit olyan volt ez a pár perces beszéde, mintha a fogát húznák. Mintha ilyen kötelező jelleggel kellene odaállnia, mert ugye megígérte, hogy támogatni fogja azt a jelöltet, akit megszavaznak az előválasztáson. Az is föltűnt, hogy az ő saját programjáról beszélt, amit annak idején hirdetett. Karácsony Gergelyről talán kettő darab szót ejtett, utána hanyagolta is ebben a bizonyos támogató beszédében. Egy kicsit úgy tűnik, mintha sejtette volna ezt a széthúzást a bal oldalon, ami továbbra érzékelhető. Karácsonyról meg annyit, hogy fogalma sincsen egyrészt a főpolgármesteri kompetenciákról, ez már nagyon régen feltűnt, hogy sem az ellenzéki polgármesterjelöltek, sem a főpolgármester-jelöltek nem tudják, mik az önkormányzatok kötelező feladatai, mik a választható feladatai és mik, amik nem tartoznak a hatáskörükbe.”

Fodor-Horváth Zsófia a 888.hu újságírója a témával kapcsolatban azt mondta, Kálmán Olga annyira nem tudta elengedni azt a szerepet, amit már elképzelt magának, hogy ő lesz a nagy főpolgármester.

„Nekem is az tűnt fel, hogy úgy érzi magát ott Karácsony mellett, mintha háttérszerepre kényszerítenék és ő nem akar háttérszerepet vállalni. Ő egy nárcisztikus ember, mindent akar, szerepelni akar, előtérben akar lenni. Nagyon-nagyon nyilvánvaló volt ez az egész.”

