Címlap: Gyurcsány Ferenc már 2022-re gondol

Szanyi Tibor kilépett az MSZP-ből. A politikus elmondta : őrületes baloldali vákuum keletkezett Magyarországon, jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, csak neoliberális pártok működnek. Az egykori EP-képviselő távozását megelőzően az MSZP több emblematikus figurája otthagyta a szocialista pártot, köztük Botka László szegedi polgármester is. Az MSZP tudomásul veszi Szanyi Tibor döntését - szűkszavúan így kommentálta a Hír Tv-nek a párt frakcióvezető-helyettese azt, hogy a politikus kilépett az MSZP-ből. Harangozó Tamás érdemben nem reagált volt párttársa kilépésére. Gyurcsány Ferenc bejelentette az igényét az ellenzék vezetésére azzal, hogy közösségi oldalán deklarálta a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltre, listára és jelöltekre vonatkozó programját - közölte Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Folyamatban van a Gajda Péter kispesti polgármester elleni feljelentés - nyilatkozta a Hír Tv-nek Hadházy Ákos. Januártól a tervezett infláció mértékével megegyezően 2,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy a Fidesz teljesíti azon vállalását, hogy a nyugdíjak megőrzik az értéküket, sőt, az elmúlt években még 10 százalékkal nőtt is a nyugellátások vásárlóereje. Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 365 100 forint volt, 11,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva 11,2 százalékkal, 375 300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset - jelentette a KSH. A 21. század színvonalának megfelelő egészségügyi rendszer kialakítása a cél, melynek érdekében számos kezdeményezés indult az ágazatban - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta: múlt év végén 36,5 milliárd forintot biztosított a kormány a struktúraváltás első lépéseire. Szigorítást tervez az Igazságügyi Minisztérium a győri gyerekgyilkosságok miatt - Varga Judit videóban jelentette be facebook-oldalán, hogy a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit szigorítani fogják. 2010 óta egyre sikeresebb a nemzetpolitika - jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. Szilágyi Péter elmondta: az elmúlt 10 évben egyre aktívabb a kapcsolat a diaszpórában élőkkel. Ha az európai néppárt tagjai őszintén nyilatkozhatnának, akkor pár kisebb csoportot leszámítva mindenki támogatná a Fidesz politikáját - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője közölte: az ellenzők között a néppárt elitjének fele, illetve mintegy tucatnyi liberális törpepárt található, azonban az ő szavuk számít túlnyomórészt a pártszövetségen belül. A magyar katonák - a megfelelő műveletbiztonsági intézkedések mellett - továbbra is végzik Irakban a részükre meghatározott feladatokat - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Továbbra is az illegális migráció megállítása a legnagyobb kihívás Magyarország és Európa számára - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ma már azok a nyugat-európai politikusok is belátják, hogy szükség van az európai határok védelmére, akik korábban a „willkommenskultur" élharcosai voltak - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Az Origo információi szerint tömegével érkeznek az illegális bevándorlók a magyar határ déli oldalára. A menekültek Romániából gyalog vagy taxival utaznak Újvidékre. A helyiek szerint Szerbia északi részén tarthatatlanná vált a helyzet. Agyonlőttek a rendőrök egy török férfit, aki késsel támadt rájuk Gelsenkirchenben. Az ügyészség nyilvánosságra hozta, hogy a támadót megfigyelés alatt tartották szélsőséges iszlamista kapcsolatai miatt. Egy 30 éves, Bákó megyei férfit gyanúsít a román rendőrség azzal, hogy vasárnapra virradó éjjel lemázolta a magyar feliratokat a kétnyelvű helységnévtáblákon több székelyföldi település bejáratánál. Elsősorban a líbiai és a szíriai helyzetről egyeztetett telefonon Recep Tayyip Erdogan török elnök és Angela Merkel német kancellár - közölte a török államfői hivatal kommunikációs igazgatósága. A NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülést tartott a közel-keleti feszültség növekedése miatt. Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától és mindenfajta provokációtól, legfontosabb helyzet elmérgesedésének megakadályozása – hangsúlyozta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat Iszmáil Gáni, aki a múlt héten az amerikaiak által meggyilkolt Kászim Szulejmáni tábornok után került az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének élére. Az urándúsítás korlátozásának feladásáról szóló iráni bejelentés a végét jelentheti a Teherán és a nemzetközi közösség közötti atomalkunak - mondta Heiko Maas német külügyminiszter. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ítélje el a Kászim Szulejmáni iráni tábornok és iraki megbízottja ellen Bagdadban elkövetett amerikai légicsapást - követelte Irak hétfőn a világszervezethez intézett levelében. Irak korlátozza a koalíciós szárazföldi és légi erők mozgását, előkészítve a külföldi csapatok kivonását - jelentette be Abdel-Karim Halaf iraki katonai szóvivő. Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat. A Líbia déli és keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok csapatai győzelmet hirdettek Szirt városában - azt állítják, hogy a repülőtér mellett a kikötő is elfoglalták. A kínai kereskedelmi delegáció január 13-án Washingtonba utazik egy négynapos látogatásra, amelynek során aláírhatják az amerikai-kínai kereskedelmi háború lezárását célzó részmegállapodást. A pénz istene, az élvhajhászat, a fogyasztói életmód, a siker hajhászása és az önmagasztalás elutasítására szólított fel vízkereszt alkalmából mondott homíliájában Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában. Súlyos és megbocsáthatatlan mulasztásokat talált az olasz közlekedési minisztérium vizsgálata a tavaly leomlott Morandi híd ügyében - mondta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Négy ember meghalt egy észak-lengyelországi hospice otthonban kitört tűzben. Tavaly 2018-hoz képest 2,6-szor több illegális migráns próbált bejutni Magyarország területére - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Főosztályának vezetője. Vádat emeltek Gulyás Márton és társai ellen az Állami Számvevőszék épületének tavaly januári megrongálása miatt. Két ügyben, választás rendje elleni bűntett, valamint garázdaság vétsége és súlyos testi sértés bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség Varju Lászlót, a DK országgyűlési képviselőjét. Nagy mennyiségű higanyt találtak a Nógrád megyei Cereden, egy családi ház pincéjében - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Egyelőre vizsgálják, hogy miként került a házba a mintegy száz kilogrammnyi mérgező anyag. Női vízilabda, dunaújvárosi nemzetközi torna: Magyarország - Görögország 16:8 Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Gyergyói HK (román) 1:0 Szlovák jégkorongliga: HC 07 Detva (szlovák) - DVTK Jegesmedvék 5:3 Legkorábban áprilisban térhet vissza a pályára térdműtétje után Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója.