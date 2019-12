Címlap: Egy ilyen után még a kontinensről is el kéne tűnni

Minden ünnep ajándék, amely túl van a politika horizontján - mondta el a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: ilyenkor a csatazaj helyett elcsendesedés, feleselés helyett elfogadás és szeretet, fecsegés helyett elmélyülés, profán helyett szent van. Ünnepi kampányszünetet tart a Fidesz jelöltje Győrben. Dézsi Csaba András a munkatársait is kérte, legyenek a családjukkal. A jelölt elmondta: csak januárban folytatják a kampányt. Dézsi hozzátette: a karácsony körüli időszakban az a szerencsés, ha az emberek magukkal és a családjukkal foglalkoznak, és ezt nem akarjuk megzavarni. A magyar kormány elkötelezett a keresztény kultúra védelmében - mondta az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár. Azbej Tristan hangsúlyozta: keleten és délen a keresztényüldözés, nyugaton pedig a keresztényellenesség több száz millió ember számára lehetetleníti el, hogy a karácsonyt békében, szabadságban, fenyegetések nélkül ünnepelje. Rokonoknak és párttársaknak osztogatnak pozíciókat az egri városházán - állítja a Fidesz frakcióvezetője. A város egyik alpolgármestere Mirkóczki Zita, a jobbikos polgármester Mirkóczki Ádám unokatestvére, a helyi vagyonkezelő EVAT Zrt. igazgatótanácsában pedig ott ül Eger második alpolgármesterének bátyja, Berecz Kálmán. Mintegy 300 millió forintból korszerű látogatóközpont, rendezvénytér épült, valamint megújult az üdülőterület úthálózata Csongrádon, a Körös-torokban - tájékoztat Bedő Tamás (független) polgármester. 23 millió forint bírságot kell fizetnie a K&H Banknak. A Nemzeti Bank befektetési tanácsadási, kiszervezési hiányosságok miatt büntette meg a pénzintézetet, egyúttal kötelezte a problémák kijavítására. Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozása szerint decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot, a szervezet 5 százalék körüli növekedésre számít az előző év azonos hónapjához képest. Euróban kifejezve az export értéke 6,8 százalékkal, az importé 4,1 százalékkal nőtt októberben - közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második külkereskedelmi becslését. Már az év elején eldőlhet marad-e az Európai Néppártban a Fidesz - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a pártcsalád által kijelölt „bölcsek”, a belga Herman van Rompuy, a német Hans-Gert Pöttering, illetve az osztrák Wolfgang Schüssel ekkor hozza nyilvánosságra vizsgálatának eredményét. Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Márk metropolita, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora azért a támogatásért, amelyben a magyar kormány az egyházmegyét részesítette. Csaknem a kétszeresére emeli a brit kormány azoknak a kutatással foglalkozó szervezeteknek a számát, amelyek képzett külföldi szakembereknek gyorsított letelepedési és munkavállalási eljárást ajánlhatnak fel - közölte Priti Patel brit belügyminiszter. Kritikus a migrációs helyzet a Nyugat-Balkánon, és a tél beálltával egyre inkább romlik - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. Helyben kell segíteni a rászoruló menekülteknek – mondta Gerd Müller, a német szövetségi kormány minisztere elutasítva az ellenzéki Zöldek azon javaslatát, hogy Németország fogadjon be Görögországban tartózkodó több ezer kiskorú menedékkérőt. Tizenegy afgán menekültet szabadított ki a német rendőrség egy hűtőkamionból Passau mellett. Nincs alternatívája a török katonai segítségnek - jelentette ki Fájez esz-Szarrádzs, a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány miniszterelnöke egy interjúban. Ellenlépéseket helyezett kilátásba az Északi Áramlat 2 és Török Áramlat csővezeték építői ellen bejelentett amerikai szankciókra válaszul Moszkvában Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Tiltakozott az ukrán elnök krími képviselete Vlagyimir Putyin orosz elnök krími látogatása miatt. A Kercsi-szoros két partját összekötő Krími híd vasútpályájának felavatása Ukrajna önállóságának és területi egységének újabb megsértését jelenti - közölte az EU külügyi szolgálata. Idő előtt feltételesen szabadlábra helyezték Észtországban az Oroszországnak kémkedő, hazaárulás miatt elítélt Herman Simmet - erősítette meg az ügyben illetékes tartui bíróság. Azonnali hatállyal lemondott a Boeing vezérigazgatói pozíciójáról Dennis Muilenburg. Irán kész írásba adni, hogy nem folytat nukleáris fegyverkezési programot, atomenergetikai projektjei pedig békés célokat szolgálnak - jelentette ki Ali Akbar Szálehi, az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetője. Öt embert ítélt halálra egy szaúd-arábiai bíróság az emigráns ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása ügyében indított büntetőperben, további három vádlottra pedig összesen 24 év börtönbüntetést róttak ki. Peking nagyon fontos szerepet játszik a Korea-közi tárgyalásokban - jelentette ki Mun Dzse In dél-koreai elnök kínai hivatali partnerének, Hszi Csin-pingnek Pekingben, egyben kifejezte aggodalmát a Phenjan és Washington közt kiújult feszültség miatt. Kína több mint 850 termék importvámját csökkenti vagy eltörli januártól. Csaknem 1500-an veszítették életüket Iránban a zavargásokba torkollt novemberi kormányellenes tüntetéseken az iráni belügyminisztérium három tisztségviselője szerint. Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői Budapesten és Esztergomban tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ma a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. Decemberben átlagosan kétnaponta meghal valaki lakástűzben, és minden nap füstmérgezést szenved egy ember a kigyulladt harminc lakás egyikében - írta a Magyar Hírlap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva. Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el az Ipolyon – közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A bíróság letartóztatásba helyezte azt a 25 éves szír férfit, aki kirabolt egy nőt a fővárosi Andrássy úton. Női vízilabda világliga: Görögország - Magyarország 5:9 Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - FTC-Telekom 2:4 Merim Mehmedovic lett az Uni Győr MÉLY-ÚT élvonalbeli női kosárlabdacsapatának vezetőedzője.